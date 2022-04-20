Январские беспорядки: при отражении атак в Шымкенте и Таразе были убиты более 30 человек

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - При отражении атак на здания госорганов в Шымкенте и Таразе 5 и 6 января были убиты более 30 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата города Шымкента", - сказал на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
Он сообщил, что обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость.
Только после отражения 3 вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших", - проинформировал Елдос Килымжанов.
По его словам, 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата города Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области.
Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции. В этой связи органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников", - сказал спикер.
Он отметил, что согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и 2 под воздействием наркотических средств.