За счет возвращенных в РК незаконно выведенных активов построят новый стадион в Астане

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Принято решение о выделении из специального государственного фонда 17,3 млрд тенге на строительство нового стадиона имени К. Мунайтпасова взамен старого в Астане, сообщили в пресс-службе правительства.





Центральный стадион имени К. Мунайтпасова был построен в 1936 году. В настоящее время старое здание полностью демонтировано по причине аварийности. Строительство нового планируется завершить до конца 2025 года.





Спортивное сооружение рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Стадион будет построен в соответствии с международными стандартами UEFA. После завершения, объект планируется передать на баланс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8 акимата города Астаны.





Новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий. Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты, отметили в правительстве.





На сегодня из Специального государственного фонда выделено более 82 млрд тенге на строительство 16 социально значимых объектов в различных регионах. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства направлены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.