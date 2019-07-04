Актобе. 3 июля. Kazakhstan Today - За злоупотребление должностными полномочиями осужден экс-руководитель Администратора судов Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя РГУ "Администратор судов Актюбинской области" К. Женалимова.

По информации антикоррупционного ведомства, Женалимов, используя служебные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для представителя частной компании, принял работы по ремонту административного здания суда на сумму 12,6 млн тенге, без фактического их выполнения.

"1 июля текущего года приговором суда №2 Актобе Женалимов осужден к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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