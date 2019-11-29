Задержан глава совета директоров "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Задержан председатель совета директоров АО "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов, передает Kazakhstan Today.
О задержании сообщил адвокат бизнесмена Алимжан Оралбай. По его словам, Реимова задержали 27 ноября утром. Он проходит в статусе подозреваемого по двум уголовным делам, пишет Kursiv.kz.
Как сообщалось ранее, в Алматы расследуется уголовное дело в отношении компании-владельца 80% акций АО "Алматыметрокурылыс". Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (Мошенничество) в отношении ТОО "СК инженерная поддержка".
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