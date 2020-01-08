Замакима района в Алматинской области лишился должности из-за драки в ресторане

Талдыкорган. 7 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области из-за драки в ресторане уволили замакима Жамбылского района, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Инцидент произошёл в одном из общественных заведений Узынагаша в канун Нового года. Ближе к полуночи заместитель акима пришёл в ресторан с сотрудником отдела архитектуры и градостроительства и буквально сразу же набросился с кулаками на отдыхающего. Жертвой разъярённого чиновника оказался руководитель Дома культуры.

Разнимали мужчин несколько человек. Что именно не поделили стороны инцидента, по-прежнему неизвестно.

Следствие по делу ещё продолжается. А вот вторая сторона, то есть потерпевшая сторона, он до сих пор находится на больничном, точнее, лежит в больнице. Это был не корпоратив акимата, там акимат не имеет никакого отношения. Там было просто частное застолье", - прокомментировал руководитель аппарата акима Жамбылского района Абзал Нурпеисов.

По данным телеканала, нанесённый ресторану ущерб дебоширы уже возместили. Тем не менее замакима уволили. К слову, в этой должности он пробыл всего полтора месяца. Инцидентом заинтересовались полицейские, а в областном акимате начали внутреннее расследование.

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