Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Зараженная коронавирусом женщина прибыла в Алматы из Египта, передает Kazakhstan Today.

Вновь выявленной заразившейся коронавирусом оказалась женщина 1975 года рождения, прилетевшая из Египта в Алматы сегодня ночью.

По прибытии в Алматы пациентка была сразу изолирована на карантин, где у нее были взяты анализы на COVID-19. Сегодня диагноз подтвердился.

Относительно двух прежде выявленных пациентов сообщаем, что они не заразились, находясь на карантине, как преподнесли это некоторые СМИ", - сообщили пресс-службе акима Алматы.

Один из них находился в тесном контакте с ранее выявленным пациентом, который прибыл рейсом Москва - Алматы. В связи с этим пациент был изолирован на 14-дневный карантин. Вчера у него выявили положительный результат.

Второй прилетел рейсом Минск - Алматы, а именно с тем пассажиром, который ранее прилетел рейсом из Парижа, транзитом через Минск в Алматы и у которого был выявлен положительный результат. В тот же день все пассажиры этого лайнера были изолированы на карантин. И вчера у него также выявлен положительный результат.

Таким образом, эти пациенты получили заболевание в результате контакта во время авиаперелетов с ранее выявленными заболевшими", - пояснили в ведомстве.

В целом в городских клинических инфекционных больницах города на лечении находятся в настоящий момент 26 пациентов.

Состояние как сообщалось ранее: у двоих также средней степени тяжести у остальных - удовлетворительное.

На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 660 граждан, на объектах на карантинизации дополнительно находятся 778 человек, на домашнем карантине 1472 человек.

У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

Отмечается, что в провизорных госпиталях находятся лица, контактировавшие с заболевшими и прибывшие из стран категории 1А. При этом они находятся в изоляции, исключающей возможность заражения друг друга. Им обеспечен индивидуальный уход и питание, без необходимости пользоваться столовой.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 349 тысяч, скончалось более 15 тысяч.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





На данный момент в стране подтверждены 62 случая заболевания коронавирусом , из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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