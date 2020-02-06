Завтра в Алматы пройдет проверка системы оповещения

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, 6 февраля 2020 года, в 12.55 по местному времени, департамент по ЧС города Алматы проведет плановую ежемесячную техническую проверку готовности системы оповещения, передает Kazakhstan Today.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца в 12.55. В этой связи ДЧС просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

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