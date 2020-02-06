Завтра в Алматы пройдет проверка системы оповещения

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
Проверки проводятся в первый четверг каждого месяца в 12.55. В этой связи ДЧС просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
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