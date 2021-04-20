Завуч музыкальной школы, обвинившая директора в хищении, уволена за видео в TikTok

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УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - Завуч детской музыкальной школы Теректинского района Западно-Казахстанской области Сандугаш Бисенгалиева была уволена за видео в TikTok. Ранее она обвинила директора и бухгалтера организации в хищении бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Сандугаш Бисенгалиевой, она была уволена без предупреждения в период, когда находилась на больничном.

Меня сменил преподаватель аккордеонного отделения Мухтар Саримов, аккомпанировавший на аккордеоне оркестру и ансамблю. У него 10 учеников на аккордеоне, и он учит каждого ученика два часа в неделю индивидуально. То есть у аккордеона 20 часов. Есть также часы для оркестра и ансамбля. Итого 40 часов. А завуч не может занимать более 9 часов. Это нарушение закона. Куда вы собираетесь отправлять школьников на баянное отделение, кто их будет обучать?! Так делать в конце учебного года было неправильно. В январе этого года мы вскрыли уголовные деяния директора школы Айданы Давлетовой и главного бухгалтера Алексея Бердникова; мы, четыре учителя, подали жалобу в правоохранительные органы. С тех пор она смотрит на меня стиснув зубы. Я уверена, что она делает это мне в отместку", - цитирует Бисенгалиеву портал " Уральская неделя" .

По информации издания, директора Теректинской районной музыкальной школы Айдану Давлетову и главного бухгалтера Алексея Бердникова обвиняют в присвоении за три года 22,3 миллиона тенге, предназначенных для оплаты пенсионных взносов, медицинского страхования и индивидуального подоходного налога.

Потерпевшая рассказала, что, несмотря на незаконное увольнение, 16 апреля она подала жалобу в областную инспекцию труда и начальнику Теректинского районного управления образования.

Она заверила, что в её TikTok нет ничего плохого.

Были времена, когда я пела и танцевала на видео. Я не использовала ненормативную лексику или оскорбления в этих видео. Любой желающий не может получить доступ к моей странице, чтобы посмотреть видео, потому что я ограничила к ней доступ. Не знаю, как и где взяла мои видео директор школы Айдана Давлетова, она не только сбрасывала мои личные видео по группам, где сидят учителя, не только распространяла их, но и оскорбляла меня. Это не я нарушаю этику, а она", - заявила Бисенгалиева.

Согласно информации, руководитель детской музыкальной школы заверила, что ничего незаконного не делала, и неоднократно предупреждала Сандугаш Бисенгалиеву за видео в TikTok.

Я ничего незаконного против Сандугаш не делала. Её видео противоречат педагогической этике. Пять месяцев назад я ей один раз сделала предупреждение, а потом строгий выговор. Она не прислушалась, и мне пришлось её уволить", - говорит Айдана Давлетова.

Начальник отдела образования Теректинского района Жанаргуль Кусаинова, в свою очередь, прокомментировала, что не согласна с решением Айданы Давлетовой.

Конечно, увольнение человека, находящегося на больничном, незаконно. Айдана Ермековна, перед тем как увольнять своих заместителей, должна предупреждать нас. Но она нас не поставила в известность. Я считаю, что Айдана злоупотребляет своими полномочиями. Я узнала об этой ситуации, только когда Сандугаш позвонила и рассказала об этом. По словам Сандугаш, она снимала видео для своего аккаунта в TikTok, но Айдана, по всей видимости, распространяла их в чатах. Но никто не имеет права распространять личные видео. Если видеоролики нарушают педагогическую этику, следует поговорить с сотрудником и сделать предупреждение. Я позвонила Айдане Ермековне, но она не взяла трубку. Проведем проверку, все решим в рамках закона", - сказала Жанаргуль Кусаинова.

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