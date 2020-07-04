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Заявления алматинцев на АСП в условиях карантина будут формироваться автоматически

03.07.2020, 16:10 6967
Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - В ходе онлайн брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы заместитель руководителя Управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы рассказал, как будут формироваться списки получателей адресной социальной помощи в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.
 

На сегодняшний день, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также в целях исключения прямого контакта с услугополучателями Министерством труда и соцзащиты населения РК готовится проект приказа, в котором предусматривается автоматическое формирование заявления в информационной системе без обращения получателей АСП с учетом доходов II квартала", - разъяснил Алкебайулы.

 
Он добавил, что данные меры необходимы в целях безопасности граждан, а также исключения прямого контакта.
 

Просим не обращаться в районные отделы социального благосостояния для обновления документов на III квартал 2020 года, так как заявления указанных граждан будут автоматически сформированы через информационную систему", - сказал он.

 
Вместе с тем граждане, не подавшие заявление на АСП на период карантинного режима, могут подать заявление с приложением документа, удостоверяющего личность, на странице "Электронные обращения" через egov.kz.
 

По состоянию на 1 июля 2020 года АСП выплачена 4419 семьям (22 000 человек)", - сообщили в региональной службе коммуникаций Алматы.

 
В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства в целях повышения прозрачности, обеспечения справедливости и развития мотивации к труду, с начала года внедрен новый механизм оказания АСП, который предусматривает ежеквартальное обновление документов для назначения выплаты.
 
Ранее, во II квартале, в связи с введением чрезвычайного положения, а также в целях исключения прямого контакта с услугополучателями автоматически (без заявления) продлены сроки назначения АСП.
 

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