Жетысуский район Алматы на 100% обеспечат уличным освещением

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АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - В Жетысуском районе Алматы запланировано провести ремонт линий наружного освещения на 202 улицах. Об этом в ходе брифинга сообщила аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал аким Жетысуского района, в настоящее время начат средний ремонт дорожного полотна на 11 улицах. Общая протяженность дорог - более 18 километров

Средний ремонт проведут в микрорайонах Айнабулак, Кемель. В этом году отремонтируют дороги на проспекте Рыскулова, проспекте Суюнбая, улицах Кудерина, Галилея, Нефтебаза, Талант, Таймырская, Геологов, Жансугурова, Черновицкая, Москвина", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

Гульнара Кокобаева сообщила о том, что в этом году установлено 205 светильников уличного освещения. В 2021-2022 годах запланировано провести текущий ремонт линий наружного освещения на 202 улицах.

Уже разработана проектно-сметная документация. После реализации данного проекта (2021-2022 года) район будет освещен на 100%. Планируется, что новое освещение появится на улицах Ратушного, Палладина лог, Бурундайская лог, Хожамьярова лог, Казыбаева, Станиславского и других)", - поделилась она.

Кроме дорог и их освещения в порядок приведут арычные сети, в наиболее уязвимых участках подверженных подтоплениям. Всего текущий ремонт арычных сетей пройдет на 10 улицах протяженностью 3,8 километра.

Это улицы Ачинская, Луговского, Галилея, Дыбенко, Волочаевская, Шелихова, Павлодарская, Казыбаева, Шекспира, микрорайон Айнабулак-1", - уточнила глава района.

Также по линии управления зеленой экономики запланировано строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации по 37 адресам общей протяженностью 37,5 километра. В настоящее время ведется разработка ПСД.

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