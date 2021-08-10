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Житель Усть-Каменогорска соврал, чтобы быстрее приехала скорая

09.08.2021 5995
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АВГУСТА - 19-летний парень позвонил в полицию и сообщил, что у него два ножевых ранения в области живота. При проверке информация не подтвердилась, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и придумал историю о ножевом ранении, чтобы к нему быстрее приехала скорая помощь, сообщает YK-news.kz.
 
Для чего ему понадобилась бригада скорой, не уточняется.
 
В итоге полиция составила административный протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов специальных служб). Горожанина могут оштрафовать на 30 МРП.
 

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