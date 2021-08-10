Житель Усть-Каменогорска соврал, чтобы быстрее приехала скорая

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АВГУСТА - 19-летний парень позвонил в полицию и сообщил, что у него два ножевых ранения в области живота. При проверке информация не подтвердилась, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и придумал историю о ножевом ранении, чтобы к нему быстрее приехала скорая помощь, сообщает YK-news.kz

Для чего ему понадобилась бригада скорой, не уточняется.

В итоге полиция составила административный протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК (Заведомо ложный вызов специальных служб). Горожанина могут оштрафовать на 30 МРП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства