Жителей Алматы обеспечат высокоскоростным Интернетом в любой точке города

АЛМАТЫ. 26 МАЯ - Глава управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев на брифинге в РСК рассказал об обеспечении Наурызбайского и Турксибского районов города высокоскоростным Интернетом и мобильной связью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день идет работа по монтажу кабелей в сторону микрорайонов Нуршашкан и Тастыбулак. Также на основании опросов и заявлений было собрано более 8 тысяч заявок на подключение по городу Алматы", - сообщил Баян Конирбаев.

В микрорайоне Нуршашкан 400 домов уже подключены к Интернету, в Таусамалы их больше тысячи. С компанией NLS Kazakhstan достигнута договоренность о предоставлении услуг "в рассрочку", разработаны "специализированные тарифные планы" для жителей мегаполиса.

Кроме того, планируется обеспечить доступом в Интернет жителей микрорайонов Алгабас, Кайрат, Альмерек. Пока там существуют проблемы с качеством сети. В настоящее время в Альмереке к Интернету подсоединено 600 домов, в Алгабасе - 1500. Также с АО "Казахтелеком" прорабатывается вопрос по подключению к фиксированному интернету (до 90 Мб/с) путем использования технологии FWA (Fixed Wireless Access). FWA - фиксированный беспроводной доступ к массовым услугам через радиоинтерфейс. На сегодняшний день определены районы для покрытия технологией FWA. Подготовлена техническая спецификация и радиопланирование. В пилотном формате будут прорабатываться микрорайоны Алатауского и Турксибского районов", - сказал Конирбаев.

По его словам, с приходом цифровизации в новые районы Алматы у населения появится доступ ко многим социальным услугам, онлайн-обучению, возможность получать госуслуги, не выходя из дома.

Наша задача - предоставить услуги мобильной связи одинаково хорошего качества, независимо от места проживания: будь это периферия или центр города. Эта работа ведется в соответствии с комплексной программой развития "Новый Алматы", разработанной по инициативе акима города Бакытжана Сагинтаева", - подчеркнул Б. Конирбаев.

По его информации, в Алматы за прошлый год покрыто 218 "слепых" зон, в которых отсутствовали Интернет и связь.

Еще одним актуальным вопросом стало покрытие качественной мобильной связью в Алматы. По словам Б. Конирбаева, в акимате совместно с сотовыми операторами прорабатывают установку базовых станций по шести точкам. В этом году с участием операторов сотовой связи запущено пять новых базовых станций в Алатауском, Турксибском, Жетысуском и Алмалинском районах.

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