Жителей Алматы предупредили о перекрытии ряда автодорог

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - Несколько участков дорог перекроют в Алматы в связи проведением ремонтных работ, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Гоголя, с 23.00 21 июня до 06.00 22 июня будет перекрыт участок от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана, с 23.00 22 июня по 06.00 23 июня, а также в ночь с 23 на 24 июня будет перекрыт участок от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

Кроме того, в ночь с 22 на 23 июня (до 8 часов утра) в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра будет перекрыт участок от проспекта Абая до улицы Тимирязева.





С целью создания комфортной городской среды на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение , уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства