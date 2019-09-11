Жителей Восточного Казахстана предупредили о грозе и граде

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.
Днем 11 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%", - сообщают синоптики.
В Восточно-Казахстанской области завтра местами ожидается сильный дождь, ночью 12 сентября местами дождь, мокрый снег. Местами туман, гроза, днем град, ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
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