Жителей ЗКО просят не покидать населенные пункты 14 января

Уральск. 13 января. Kazakhstan Today - По информации РГП "Казгидромет", 14 января на территории Западно-Казахстанской области прогнозируется ухудшение погоды, местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, порывы до 18 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в связи с ухудшением погоды полицейские обратились к жителям области с просьбой 14 января не выезжать за пределы населенных пунктов, особенно тех, кто использует транспорт на дизельном топливе, осуществляя перевозку пассажиров.

Напомним , в связи с резким понижением температуры в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В частности, шторм ожидается 14 января в Западно-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства