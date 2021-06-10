Жители одного из районов Алматы выступили против строительства высотного дома

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Жители "Золотого квадрата" в Алматы выступили против строительства высотного дома рядом с пятиэтажками, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Жители сообщили, что у них просто украли дворовую территорию. Участок обнесли забором и вырыли котлован, сообщает Instagram-аккаунт newsmakers.kz

Горожане воюют с владельцем участка с прошлого года. О возведении многоэтажного дома их никто не уведомил, они узнали об этом только тогда, когда участок обнесли забором. Раньше на этом месте располагался двор и детские площадки. Разрешения на строительство у жильцов никто не спрашивал, они считают: дворовую территорию у них попросту украли.

Известно, что хозяева участка намерены построить на нём очередной бизнес-центр с подземным паркингом, въезд на который будет пролегать через территорию жилых домов.

Кто продал муниципальную собственность и когда закончится точечная застройка исторического центра Алматы?" - задаётся вопросом newsmakers.kz.

В какой-то момент муниципальные власти отозвали разрешение на строительство, но потом его опять возобновили.

Ранее акимат Алматы поручил прекратить точечную застройку Алматы. Однако касательно данной застройки жителям сказали, что разрешение на неё было получено до введения новых правил.

Однако жители "золотого квадрата" сдаваться не намерены, собираются судиться с застройщиком и по очереди дежурить возле стройки, чтобы не позволять и дальше рыть котлован под бизнес-центр.





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