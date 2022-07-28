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Жители Уральска вышли на митинг к точке незаконного сбыта "трамадола"

27.07.2022, 17:52 14151
Жители Уральска вышли на митинг к точке незаконного сбыта "трамадола"
УРАЛЬСК. 27 ИЮЛЯ - 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома № 19 на улице Сырыма Датова. Именно там расположена точка сбыта психотропных веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Собралось порядка 70 человек, переживающих за подрастающее поколение, которые травятся этими таблетками и умирают на руках своих родителей. В открытую торгуют с вырезанного в двери окошечка. Мало того что незаконно торгуют, так еще без рецепта и несовершеннолетним детям. На днях был рейд, составили административный протокол, и толку от этого никакого. Как продавали, так и дальше продают", - написал на своей странице в Facebook активист Аслан Утепов.

 
По информации департамента полиции ЗКО, в отношении жителей данной квартиры 27 февраля возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере", сообщает портал "Мой город"
 
Неоднократно привлекались к административной ответственности, 31 октября и 1 ноября прошлого и 11 июля этого года по части 1 статьи 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления".
 
В ведомстве добавили, что регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия для пресечения "аптечной наркомании". Однако законом предусмотрена лишь административная ответственность, которую рассматривает фармацевтический контроль.
 
Напомним, препараты "трамадол" и "тропикамид" внесены в список сильнодействующих веществ. 
 

 

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Штормовое предупреждение объявил в пятнадцати областях

27.07.2022, 21:18 10381
Штормовое предупреждение объявил в пятнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Жетысуской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 июля в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 28 июля на севере Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Утром и днем 28 июля на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 35 градусов, на севере, востоке области высокая пожарная опасность. 
 
28 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 28 июля в центре Кызылординской области ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 июля на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на востоке области град, шквал. Ветер северный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
28 июля днем на большей части Акмолинской области дождь, на севере - сильный. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 28 июля на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, днем на западе, северо-востоке, в центре области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 метров в секунду.
 
28 июля днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
28 июля днем на западе, юге, в центре Абайской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
28 июля днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 35 градусов. 
 
28 июля на западе, юге и севере Атырауской области ожидается гроза. 
 
28 июля на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. 
 
28 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юге, востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
28-29 июля в горных районах, 30 июля на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 28-30 июля ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 28 июля на юге, западе, севере области сохраняется сильная жара - 38 градусов. 28-30 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Напомним, в период с 28 по 30 июля по Казахстану прогнозируется ослабление жары.
 

Из Нур-Султана в Чэнду запустят новый авиарейс

27.07.2022, 17:32 15926
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - С 7 августа из столичного аэропорта открывается новый авиарейс в Чэнду (Китай), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рейс будет выполняться авиакомпанией Air China бортом Airbus 320 с частотой один раз в неделю каждое воскресенье. Длительность полета 5 часов 45 минут.
 
Чэнду - город в Китае, административный центр провинции Сычуань. Это исходный и узловой пункт для путешествий по одной из самых многонаселенных провинций Китая, где больше достопримечательностей, чем в некоторых странах Европы.
 
Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings в августе начнет полеты из Омска в Нур-Султан. На этом направлении будут задействованы современные комфортабельные лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.
 

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Омска в Нур-Султан

27.07.2022, 15:03 26141
Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Омска в Нур-Султан
Фото: flyredwings.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Авиакомпания Red Wings в августе начнет полеты из Омска в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Рейсы Омск - Нур-Султан - Омск стартуют 9 августа и будут выполняться по вторникам и четвергам. Столица Казахстана станет первым международным направлением Red Wings из Омска", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Подчеркивается, что появление на этом направлении альтернативного перевозчика в лице Red Wings создаст новые возможности для путешествий и позволит заметно снизить среднюю стоимость перелета между Омском и Нур-Султаном.
 

Глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники

27.07.2022, 13:26 33771
Глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Председатель комитета АПК НПП "Атамекен" - председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев обратился к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о запуске программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

От лица фермеров Казахстана выражаем Вам глубокое уважение и полностью поддерживаем Ваше поручение о необходимости внедрения механизма льготного кредитования отечественной сельхозтехники, которое прозвучало 14 июля 2022 года в рамках расширенного заседания правительства Республики Казахстан", - сообщается в тексте обращения, размещенного на странице ассоциации в соцсетях. 

 
Отмечается, что начало уборочной кампании в стране начинается в первой половине августа, но на сегодняшний день массово обновить сельскохозяйственную технику невозможно в связи с отсутствием средств по текущим программам лизинга сельскохозяйственной техники, которые хорошо себя зарекомендовали среди сельхозтоваропроизводителей в предыдущие годы. 
 
Только по официальным данным Министерства сельского хозяйства, на 1 января 2022 года парк сельскохозяйственной техники в Казахстане составляет 147,7 тысячи тракторов и 38,1 тысячи комбайнов. При этом уровень износа техники доходит до 80%. 
 

Учитывая важность вопроса и критические сроки ввиду приближающегося периода уборки урожая просим Вашего содействия, а именно дать соответствующие поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, Министерству сельского хозяйства и АО "НУХ "Байтерек" запустить программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с объемом финансирования 50 миллиардов тенге за счет средств АО "Жасыл Даму", без первоначального взноса со ставкой вознаграждения до 3%", - сообщается в обращении. 

 
По данным ассоциации, скорейший запуск механизма льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники на указанных условиях позволит фермерам обновить парк более 1000 единиц тракторов и комбайнов в кратчайшие сроки к уборочной кампании текущего года.
 

Отсутствие работающей программы до осени текущего года приведет к угрозе потери качественного урожая и снижению общего уровня продовольственной безопасности страны", - подчеркивается в обращении.


 

Синоптики обещают ослабление жары в Казахстане в ближайшие дни

27.07.2022, 11:49 36026
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В период с 28 по 30 июля по Казахстану прогнозируется ослабление жары, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север. Постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град. Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны", - информирует РГП "Казгидромет".

 
В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха на северо-западе, севере Казахстана днем от +20 - +30°С до +15 - +25°С, в центре страны - от +25 - +33 °С до +18 - +27°С, в восточных областях - спад жары от +25 - +35°С до +19 - +29°С, на юге, юго-востоке Казахстана - от +30 - +39°С до +25 - +36°С. В западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28 - +35°С.
 

КГД: автомобили, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки

27.07.2022, 11:39 36781
КГД: автомобили, ввезенные из третьих стран, эксплуатировать можно только после растаможки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Комитет государственных доходов предупреждает граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории страны можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В последнее время участились случаи временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами, пребывающими на территорию Казахстана. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается "во владение" гражданина РК, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны - это страны, не входящие в состав ЕАЭС).
 

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. По окончании срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС", - рассказали в ведомстве.

 
Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, и в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.
 
По информации КГД, на сегодняшний день на склады временного хранения уже помешены 116 автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.
 

В этой связи КГД МФ РК просит граждан Казахстана при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК. Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в органах государственных доходов. Для этого нужно обратиться в КГД (87172 71 77 24) или в департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в контакт-центр КГД МФ РК", - добавили в пресс-службе.

 

В Туркестанской области гибнет урожай бахчевых из-за нехватки воды

27.07.2022, 10:10 38586
В Туркестанской области гибнет урожай бахчевых из-за нехватки воды
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 27 ИЮЛЯ - Десятки фермерских хозяйств Отырарского района пострадали из за нехватки поливной воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дыни без воды, говорят крестьяне, сохнут на корню - они не вырастают до нужного размера и непригодны к употреблению. 
 

Я последние дни не спал круглые сутки, пытался полить урожай и спасти от высыхания. Не удалось. Я потратил 12 млн тенге. Я в кредит взял 8 млн тенге. Мы столько работали, а все, что имеем, теперь высыхает. Если еще неделю не будет воды, то вообще весь урожай потеряем", - говорит фермер Бекжан Ибашев.

 
Некоторые фермеры на свои средства купили насосы, вот только воды нет даже в ближайшем канале. Крестьяне получают воду из канала, который принадлежит "Казводхозу", сообщает издание "Отырар".
 
Фермеры уверяют, что еще ранней весной заплатили за воду по 4 тысячи тенге с гектара. Вот только вода до полей так и не дошла. Вода, по словам крестьян, есть в двух ближайших реках - Боген и Караспан. Но они находятся далеко от полей, протянуть насосы к ним не удается.
 
В "Казводхозе" заявляют, что рады бы включить свою насосную станцию, но некоторые фермеры до сих пор не погасили свои долги.
 

У фермеров еще есть долги с прошлого года, тогда было около 5 миллионов тенге, сейчас часть погасили и осталось 3 миллиона 900 тысяч. Поэтому я не могу включить насосную станцию "Кызылсу". Я бы мог добавить недостающие для полива 3-4 куба, тогда воды хватит всем. Но нужно погасить долг", - говорит руководитель "Казводхоз" Отырарского района Хамитбек Алкей.

 
Фермеры уверяют, что они с долгами рассчитались, но заставить других должников платить не могут. Просят провести воду хотя бы тем, кто заплатил. Но специалисты говорят, насосная станция для всех одна. При этом воды не хватает даже в местных каналах. Если раньше они пропускали до 12 кубометров воды, то сейчас всего лишь 7-8. 


Напомним, сильную жару - до 45 градусов прогнозируют синоптики на юге и юго-востоке страны. 
 

В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе

27.07.2022, 09:38 33361
В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс в Наурызбайском районе
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс "Жайсан" в Наурызбайском районе, сообщили в городском акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления градостроительного контроля города Алматы, "ЖК "Жайсан" в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно". 
 

Ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по статье 316, часть 1, статье 321, статье 463, часть 1, КоАП. Управлением направлен иск в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда", - говорится в сообщении.

 

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