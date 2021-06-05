Жительница Петропавловска потеряла 8 млн тенге из-за мошенников

ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ИЮНЯ - В Петропавловске 44-летняя женщина лишилась 8 млн тенге по вине мошенников, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Женщине позвонили якобы от имени службы безопасности банка и сообщили о подозрительной активности на счетах, сообщает Петропавловск.news.
Незнакомый голос сообщил ей, будто на её счёте замечена подозрительная активность. Якобы для того, чтобы спасти деньги, нужно перевести их на "резервный счёт". Женщина выполнила указания преступников и лишилась всех своих сбережений", - рассказал начальник управления криминальной полиции Петропавловска Пётр Климов.
Полицейские убедительно просят горожан не доверять выдумкам злоумышленников.
Банковские работники ни при каких обстоятельствах не могут навязывать клиентам выполнение тех или иных финансовых операций. Из всех мошеннических сценариев именно этот приводит к самым большим суммам ущербов. Преступники могут быть убедительны, настойчивы, они могут знать многие подробности, касающиеся финансовых дел своих жертв. Известны случаи, когда они шли на угрозы, требуя выполнить перевод денег, либо назвать коды и пароли. Важно помнить: преступники бессильны, пока вы сами не открыли им доступ к своим банковским активам. Предупреждайте об опасности родных и близких, не доверяйте мошенникам. В сомнительных ситуациях лично обращайтесь в свой банк, чтоб получить достоверную информацию о своих счетах", - говорит Климов.
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