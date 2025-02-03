02.02.2025, 18:34 41431
Жителя Астаны арестовали на 15 суток за пранк с игрушечным пистолетом
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны 2 февраля 2025 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Астаны, который устроил пранк в лифте одного из домов.
29 января текущего года Г., находясь в лифте, с целью размещения видеоролика в блог инициировал конфликт, направляя предмет, похожий на пистолет (в судебном заседании установлено, что предметом является игрушечный пистолет), в сторону людей, находящихся в лифте, снимая их реакцию с дальнейшим размещением видеоролика в социальные сети, тем самым совершил действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц", - говорится в сообщении суда.
Факт совершенного правонарушения был подтвержден материалами дела, в том числе видеозаписями.
Астанчанин вину не признал, поясняя, что снимал ролик для развлекательного контента.
Постановлением суда Г. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, и назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
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03.02.2025, 14:02 2466
МВД: Штрафа за прогрев автомобиля более пяти минут не существует
Норма о пяти минутах в законе о дорожном движении разграничивает понятия "остановка" и "стоянка"
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса потребовали от Министерства внутренних дел разъяснить резонансную информацию о о якобы имеющихся штрафах за прогрев автомашин более пяти минут, передает корреспондент агентства.
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, обращаясь к вице-министру внутренних дел Игорю Лепехе отметил, что в законе нет запрета на прогрев автомобиля более пяти минут.
Вы должны были разъяснять, что в законе нет такого понятия, как пять минут. Вы довели ситуацию до такого беспредела, шумихи, когда все говорят о пяти минутах. Это вы должны были разъяснять, Министерство внутренних дел и другие госорганы вместе. А сейчас, получается, пожинаем плоды вот этого отсутствия разъяснительных работ", - подчеркнул Базарбек.
Игорь Лепеха пояснил, что норма о пяти минутах в законе о дорожном движении разграничивает понятия "остановка" и "стоянка".
Про прогрев нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению. В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Это проблема из пальца высосана", - заверил вице-министр.
Напомним, депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы. Комментируя предлагаемую норму, министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев отметил, что на фоне большого количества транспортных средств в городах ведомство поддерживает требование, чтобы автомобиль без причины не работал.
Читать:
01.02.2025, 08:00 130266
Что ждет казахстанцев в феврале
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Повышение тарифов
Тарифы на электроэнергию вырастут в Казахстане с 1 февраля
Приказом главы Минэнерго в Казахстане утверждены новые предельные
тарифы на электрическую энергию по следующим группам компаний:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,27 до 9,5 тенге за кВтч.
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,98 до 9,4 тенге за кВтч.
- третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) - с 13,17 до 15,67 тенге за кВтч.
- четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) - с 15,32 до 20,84 тенге за кВтч.
- пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова) - с 17,73 до 22,58 тенге за кВтч.
- шестой группы (Караганда Энергоцентр) - с 14,09 до 17,64 тенге за кВтч.
- седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) - с 14,27 до 17,82 тенге за кВтч.
- восьмой группы (Севказэнерго) - с 18,61 до 23,17 тенге за кВтч.
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 9,28 до 11,71 тенге за кВтч и т.д.
- Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) - с 17,82 до 20,93 тенге за кВтч.
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м3; на водоотведение - 83,54 тенге/м3.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м3, а на водоотведение - 83,54 тенге/м3. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.
Средний чек по новым тарифам составит:
1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
Повышение цен на бензин и дизтопливо
В Казахстане отменили госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Насколько вырастут цены на бензин в Казахстане, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По нашим прогнозам, первое повышение будет не больше 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут достаточно резко", - заявил министр.
Предельные цены на автогаз вырастут с февраля
Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:
- Астана - 102 тенге;
- Алматы - 102 тенге;
- Шымкент - 90 тенге;
- ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
- Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
- Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
- Мангистауская область - 65 тенге.
Казахстанские спортсмены примут участие в Азиаде-2025 в Харбине
Соревнования пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в Харбине (Китай). Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх.
Сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.
В играх примут участие более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей. Впервые в программу зимних Азиатских игр включен ски-альпинизм.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).
Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр - 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.
Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: "Зимняя мечта и любовь в Азии".
Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.
Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года. Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
Сколько дней казахстанцы отдохнут в феврале
В феврале 2025 года тех, кто работает пять дней в неделю, ждет 8 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает 6 дней в неделю, - 4 выходных и 24 рабочих дня.
В феврале в Казахстане отмечаются следующие профессиональные праздники:
День работников гражданской авиации Республики Казахстан (1 февраля) и Национальный день печати (2 февраля).
Кроме того, 15 февраля отмечается День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков
Премьер-министр РК Олжас Бектенов в сентябре прошлого года поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.
С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств
С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.
Перемещение через КПП "Тажен" на границе с Узбекистаном приостановят на три месяца
По согласованию с узбекской стороной с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска - таможенный пост "Тажен" на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Ограничение в работе КПП связано с проведением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту терминала и в целом модернизации пункта пропуска "Тажен".
Во время указанного срока перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны будет осуществляться через следующие пункты пропуска:
- "Б.Конысбаев" (РК) - "Яллама" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы и автотранспортные средства грузоподъемностью до 3,5 тонны);
- "Капланбек" (РК) - "Зангиота" (РУз) (физические лица, легковые автомобили, автобусы);
- "Сырдарья" (РК) - "Малик" (РУз), а также "Целинный" (РК) -"Ок олтин" (РУз) (легковые автотранспортные средства, физические лица).
Кроме того, пересекать границу физлица могут поездами международных пассажирских перевозок.
По данным 24.kz, на казахстанско-узбекской границе с 5 февраля начнут работать автомобильные пункты пропуска "Капланбек" и "Навои". Они построены по передовым международным стандартам и оснащены современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении контроля. Пересечь границу физическим лицам можно пешим порядком, на легковых машинах и автобусах. В последующем будет осуществляться пропуск грузового транспорта. Ожидается увеличение пропускной способности до 20 тысяч человек и 800 автомобилей в сутки.
31.01.2025, 21:16 147191
Антифрод-центр Нацбанка РК заблокировал подозрительные операции на более 1,4 млрд тенге
Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антифрод-центр Национального банка продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций, сообщает пресс-служба регулятора.
За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге - на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге - банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге.
По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества: телефонное мошенничество - 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование - 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах - 15,9%.
В Нацбанке подчеркнули, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан по вопросам блокировки их банковских счетов.
В этой связи Национальный банк напоминает, что антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", - говорится в сообщении регулятора.
Ранее киберполицейские предупредили казахстанцев об очередной уловке мошенников с использованием SMS-кода.
31.01.2025, 11:14 172281
В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения
Проверки показали наличие нарушений со стороны местных исполнительных органов в сфере защиты прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности после проверок Министерства просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверки охватили организации среднего образования, здравоохранения, социальной защиты, включая для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальные организации для детей с особыми образовательными потребностями. В результате выявленных нарушений составлено 24 административных протокола, наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге, выдано 133 предписания и направлены 164 рекомендации по их устранению. Кроме того, 78 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
По данным министерства, всего обследовано 342 организации в 18 регионах страны, в том числе 120 с выездом на место и 58 в рамках внепланового контроля.
Проверки показали наличие нарушений со стороны местных исполнительных органов в сфере защиты прав детей. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства и создания безопасной среды для их обучения и воспитания. Все участники системы несут ответственность за права и благополучие детей, и их главная задача - обеспечить каждому ребенку защиту, поддержку и равные возможности", - добавила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.
Ранее сообщалось о том, какие законы приняты в Казахстане для защиты детей.
30.01.2025, 19:03 213361
Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой
Это событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Напомним, решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в 2024 году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой".
Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание ее выдающегося наследия.
30.01.2025, 18:57 213641
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий производственные службы алматинского аэропорта работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данным Skytrax World Airline Star Rating, столичный аэропорт и аэропорт Алматы получили трехзвездочную оценку. Система Star Rating использует шкалу от 1 до 5 звезд, где высшая награда - пятизвездочная сертификация.
30.01.2025, 14:24 222751
Животноводов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях в феврале
Скотоводов призвали увеличить количество кормов и обеспечить животным доступ к теплым и сухим помещениям
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства обратились к животноводам с просьбой принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах в феврале.
Как отметили в Минсельхозе, февраль остается одним из самых сложных месяцев для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.
Согласно данным Казгидромета, средняя температура воздуха за месяц ожидается минус 10-16°С на большей части Казахстана, минус 1-9°С в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.
Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы - на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.
В связи с этим просим убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям. Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество", - обратились к фермерам в ведомстве.
Также скотоводов призывают обеспечить доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Еще следует регулярно проверять состояние здоровья скота.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа", - добавили в ведомстве.
30.01.2025, 12:46 223911
Случаи насилия замалчиваются - сенатор о росте подростковой беременности
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последние пять лет число случаев подростковой беременности возросло в 1,5 раза, сообщил депутат сената парламента Нурторе Жусип в своем депутатском запросе.
Резкий всплеск подростковой рождаемости, начавшийся в период пандемии, вот уже четыре года сохраняется на одном и том же уровне. В 2023 году зарегистрировано 5 094 родов среди подростков, что составило 1,3% к общему числу родов. Среди сельских подростков данный показатель практически в два раза выше, чем у городских. Увеличились и случаи насилия над девушками-подростками. Это также влияет на ситуацию с беременностью. Но в большинстве случаев такое в нашем обществе замалчивается, и все делают вид, что ничего не произошло", - возмутился сенатор.
Депутат считает, что нельзя закрывать глаза на проблему насилия и ранней беременности. Ситуация и тенденции последних лет требуют активного вмешательства со стороны всех заинтересованных сторон, особенно представителей сфер образования и здравоохранения.
Подростковая беременность - это вопрос не только репродуктивного здоровья девушек, но и чувствительный социально значимый показатель. Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на рождаемость и демографию последующих 10-15 лет", - отметил Нурторе Жусип.
По его словам, необходимо провести межведомственный анализ причин роста числа беременностей и родов среди подростков с участием министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты населения РК, а также международных организаций, работающих в данной сфере; усилить мониторинг и контроль за исполнением законодательства в отношении защиты прав несовершеннолетних.
Также, по мнению сенатора, необходимо заниматься информационно-просветительской работой, направленной на повышение уровня осведомленности подростков и их родителей о рисках ранней беременности, об ответственности и правах несовершеннолетних.
Напомним, уполномоченный по правам детей Динара Закиева рассказала об ужасающих случаях обращения с детьми в Туркестанской области.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?