Жителям Алматы доступно бесплатное приложение, которое оповещает о чрезвычайных ситуациях

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Жителям и гостям города Алматы доступно бесплатное приложение Darmen, которое мгновенно оповещает о чрезвычайных ситуациях - землетрясениях, штормовой, селевой и лавинной опасности, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в Департаменте по ЧС города Алматы, информация о ЧС в приложении публикуется раньше, чем на новостных порталах.

В ведомстве рекомендуют гражданам установить приложение Darmen. Мобильное приложение "Darmen" доступно для скачивания на "Play market /darmen/" и "App store /darmen/".

После скачивания, всего лишь необходимо выбрать собственный регион или регион, который интересует, и моментальное сообщение по оперативной информации будет доставляться посредством push-уведомлений.

"В век развития современных информационных технологий для оперативного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, актуальным является использование мобильных приложений, устанавливаемых на смартфонах, планшетах и других коммуникационных устройствах граждан, имеющих доступ к сети Интернет. Шагая в ногу со временем, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД совместно с компанией "I2NIK" запустил мобильное приложение "Darmen", которое позволяет обеспечить своевременное информирование и оповещение населения о штормовых гидрометеорологических явлениях, угрозах сейсмической опасности, закрытии автомобильных дорог в зимний период, профилактических и других мероприятии на всей территории республики", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Кроме того, по данным ведомства, с наступлением зимнего периода, данное приложение будет информировать школьников и их родителей об отмене занятий в школах из-за непогоды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства