Жителям Алматы сделали КТ и МРТ на 390 млн тенге

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - За 9 месяцев этого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете ОСМС направил порядка 37 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор филиала ФСМС по Алматы Тлеухан Абилдаев.

По его словам, большая часть расходов в период с января по сентябрь составила оплата стационарной медицинской помощи - свыше 19,4 млрд тенге.

Уже по итогам 9 месяцев с введения системы обязательного социального медицинского страхования можно заметить наращивание объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до этого были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки", - отметил Тлеухан Абилдаев.

Еще порядка 6,5 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Дополнительно за счет средств ОСМС в период карантина застрахованные алматинцы активно пользовались дорогостоящими услугами.

Наиболее актуальными для граждан остаются услуги КТ и МРТ. За 9 месяцев текущего года оказано 30 265 услуг КТ/МРТ на общую сумму 391,5 млн тенге, что в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также застрахованные жители города смогли пройти ПЦР-тестирование на сумму свыше 556,9 млн тенге.

Свыше 5,9 млрд тенге выплачено фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2,2 млрд тенге направлено на оплату стационарозамещающей помощи.

Остальные средства направлены на профилактические осмотры, восстановительную помощь и медицинскую реабилитацию.

За подробной консультацией касательно медстраховки в единый call-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24/7", - напомнил Абилдаев.

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