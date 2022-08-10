Жителю Нур-Султана выставили счет за электричество на 1,1 млн тенге за два месяца

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Житель Нур-Султана в суде оспорил неправомерный счет за электроэнергию, который за два месяца составил более 1,1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За потребление электроэнергии истцу за январь 2022 года начислено 428 008 тенге; за февраль 2022 года - 734 380 тенге, то есть в завышенных объемах. Начисления за пользование электрической энергией произведены на основании данных, предоставленных АО "АРЭК", - сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана.

В суде было установлено, что 2 ноября 2021 года горожанин обратился в аварийную службу АО "АРЭК", так как водный автомат отключался несколько раз. Сотрудники службы приехали на вызов, когда совершеннолетних членов семьи не было дома. Акт обследования и отключения пломбировки автомата подписала несовершеннолетняя дочь истца, не владеющей русским языком. Акт при этом был составлен с нарушениями.

Также было установлено, что до ноября 2021 года истец ежемесячно оплачивал услуги согласно показаниям счетчика как потребитель - физическое лицо.

Выставленные счета мужчина оспорил в судебном порядке. Суд первой инстанции вынес решение об отмене акта-предписания ввиду его недействительности. Апелляционной инстанцией данное решение оставлено без изменения.

Доказательств потребления истцом электроэнергии в начисленном объеме за январь и февраль 2022 года стороной ответчиков не представлено. То есть вина потребителя не установлена, доказательств тому, что истец потребил такое количество электроэнергии за короткий промежуток времени, ответчиком не предоставлено. Решение вступило в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.