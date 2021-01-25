Зоопарк Алматы помогает выжить сотням перелетных птиц

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков рассказал о том, как администрация спасает от голода сотни диких уток, которые обосновались на зиму на водоемах вверенного ему объекта, передает Kazakhstan Today.

Стоит отметить, забота о "чужих" пернатых влетает зоосаду в копеечку, рассказали в учреждении агентству Sputnik Казахстан

Три тонны зерна за три месяца требуется для того, чтобы дикие утки, обосновавшиеся в Алматинском зоопарке на зимовку, не оставались голодными.

Конечно, они не наши. Но как только мы поняли, что дикие птицы выбрали для зимовки наши водоемы, мы не могли остаться безучастными", - говорит Акилбеков.

В первую очередь, оценив ситуацию с чужаками, сотрудники зоопарка выловили всех водоплавающих птиц, которые находятся на балансе зоопарка. Их поместили в вольеры, куда залетные гости попасть не смогут.

Осенью были сообщения о вспышках птичьего гриппа. Естественно, мы не могли игнорировать этот факт и, когда увидели, что стаи перелетных уток оседают на наших водоемах, своих птиц мы перевели в закрытые вольеры, чтобы зараза случайно не передалась им", - объясняет директор Алматинского зоопарка.

При этом он отметил, что кормовая база в искусственных прудах городского зоопарка довольно скудная, поэтому было принято решение подкармливать перелетышей.

Спасенного зоозащитниками лебедя приняли в Алматинский зоопарк.

Расчеты просты. За основу мы брали наш стандарт на каждую птицу: 50 граммов зерна утром и столько же - вечером. Сколько их ежедневно на наших водоемах, в точности мы не считали, но исходим из расчета на 300 голов. Сто граммов зерна в день на каждую. Умножаем на три месяца - 90 дней. Вот и выходит, что почти три тонны зерна мы расходуем за зимние месяцы, чтобы не дать погибнуть перелетным птицам", - уточнил Акилбеков.

По его словам, подкармливать перелетышей без особого ущерба для других обитателей зоопарка и незапланированных расходов позволяет то, что на арендуемых в Алматинской области землях специально для зоопарка выращиваются зерновые культуры.

На закуп корма нам не приходится тратить бюджетные средства. Все выращено, так сказать, своими руками", - говорит Акилбеков.

Помимо пшеницы и ячменя в этом году впервые за много лет на своих 90 гектарах земли зоопарк вырастил десятки тонн картошки, свеклы и других овощей. Также удалось собрать большой урожай люцерны, который покроет примерно половину потребности в кормах для животных.

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