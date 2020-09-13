Звезды Голливуда поздравили казахстанских кинематографистов с профессиональным праздником

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня, 12 сентября, отмечается День казахского кино. Режиссер "Моаны" и "Алладина" поздравил кинематографистов РК на казахском языке, передает Kazakhstan Today.

В этот день казахстанских кинематографистов поздравили их коллеги из Голливуда. Среди них Марк Дакаскос - актёр, кинорежиссёр и мастер боевых искусств, снявшийся в первом казахстанском блокбастере "Кочевник"; актер Чэнь Тан, который вместе с нашей прославленной группой каскадеров Nomad Stunts сыграл в фильме "Мулан" студии Disney; актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Шейн Блек - автор фильмов "Хищник", "Смертельное оружие", "Железный человек". А также Джон Маскер, создавший на студии Disney такие шедевры мультипликации как "Русалочка", "Аладдин", "Геркулес", "Моана", который записал свое поздравление полностью на казахском языке", - рассказали в государственном центре поддержки национального кино.

По информации Центра, 12 сентября 1941 года вышло постановление правительства КазССР о создании Алматинской кинематографической студии на базе хроникальных фильмов. Так началась длинная, сложная и славная история казахстанской киноиндустрии. В 2005 году киновед Бауыржан Ногербек предложил сделать эту дату Днем казахского кино. То есть фактически уже 15 лет у каждого казахстанского кинематографиста есть свой профессиональный праздник.

Хотелось бы обратить внимание, какой колоссальный путь проделан за эти 15 лет: отечественные режиссеры, актеры и продюсеры со своими картинами приняли участие практически во всех фестивалях класса "А", получили свою первую (и, дай Бог, не последнюю) номинацию на "Оскар", но самое главное, наш зритель снова начал смотреть и любить казахстанское кино", - подчеркнули в центре.

Отмечается, что всего за 15 лет в Казахстане создали и подняли индустрию практически с нуля. В 2005 году в республике производилось в лучшем случае 2-3 картины, а сегодня выпускается более 50 полнометражных игровых фильмов в год, и эта цифра растет с каждым годом. А количество короткометражных, документальных и многосерийных фильмов и вовсе не поддается подсчету.

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