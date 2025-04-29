Звонки из поликлиник и коммунальных служб - казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты АО "Государственная техническая служба" зафиксировали и проанализировали ряд мошеннических схем, в которых злоумышленники действуют под прикрытием официальных организаций - от поликлиник и коммунальных предприятий до служб доставки. Цель преступников - получить доступ к личным данным граждан и аккаунтам в госприложениях.
Как рассказали в АО "Государственная техническая служба" в последнее время зафиксированы случаи, когда мошенники звонят, представляясь сотрудниками реальных поликлиник, могут называть точные адреса и названия.
Они утверждают, что с определенного числа запись к врачам и вызов скорой якобы осуществляется не по ИИН, а по номеру медицинской декларации. Далее просят продиктовать "номер декларации", который на самом деле является одноразовым кодом для входа в госприложения, такие как DamuMed или eGov. Получив SMS, просят продиктовать шестизначный код, получая тем самым доступ к персональному аккаунту гражданина", - предупредили в организации.
Также злоумышленники могут совершить звонки якобы от коммунальных служб. Они представляются сотрудниками "Астана Энергосбыт", "Алматы су" или других коммунальных организаций.
Под предлогом участия в "государственной программе по замене счетчиков" они расспрашивают, когда была последняя замена, и якобы открывают заявку. Затем отправляют код на телефон жертвы и просят его продиктовать, снова пытаясь получить доступ к цифровым сервисам", - рассказали в ГТС.
Также мошенники могут позвонить с целью якобы уведомить о заказном письме от госорганов.
Под видом сотрудников Казпочты или курьерских служб сообщают о заказном письме из Налогового комитета, КГД РК, ЦОНа или других ведомств. Уточняют адрес, присылают SMS с номеров 1414 или 1412 и просят продиктовать код или перейти по ссылке. Это попытка кражи данных или установки вредоносного ПО", - пояснили в компании.
Специалисты АО "ГТС" сообщают, что во всех этих случаях мошенники используют персональные данные (Ф.И.О., адрес), чтобы вызвать доверие. Однако ни одна государственная или коммунальная организация не запрашивает по телефону коды из SMS или ссылки из мессенджеров.
Эксперты рекомендуют:
- не передавать никому коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником госоргана;
- не сообщать ИИН и другие персональные данные по телефону;
- не переходить по ссылкам в SMS, особенно если идет разговор с "представителем" организации;
- прервать разговор и перезвонить в организацию по официальному номеру;
- сообщать о подозрительных звонках в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка.