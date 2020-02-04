Система Orphus

На Медео завершился финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

03.02.2020, 12:32 8182
Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - На "Медео" прошли заезды второго дня 1-го финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM). В соревнованиях принимали участие 18 "ледовых гладиаторов" из Казахстана, Австрии, Германии, Нидерландов, России, Чехии, Швеции, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
Во второй день турнира в финал вышли только россияне. Как и в первый день, в лидеры выбился Даниил Иванов. Вместе с ним на пьедестал поднялись Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков.
 

Алматинский этап финала личного чемпионата мира прошел хорошо, нас радует то, что Харольд Саймон из Австрии по итогам первого дня смог завоевать место в тройке сильнейших, и это его первый подиум на чемпионатах мира", - сообщил директор трековой комиссии Международной мотоциклетной федерации Армандо Кастанья.

 

Мы приезжаем на "Медео" уже в пятый раз и знаем, как настраивать технику в условиях среднегорья. За сегодняшний день я проиграл всего один заезд - не сложился старт с четвертой дорожки, не получилось хорошо уехать, а потом было сложно обойти Харольда Саймона и Яспера Ивема, потому что они едут по внутренней дорожке. Пока я с ними разбирался, Игорь Кононов ушел вперед, но в остальных заездах я победил. Все россияне настроены на победу, у нас впереди еще 8 этапов и борьба только начинается", - сказал победитель Даниил Иванов.

 
Президент федерации автомотоспорта РК Марат Абыкаев отметил, что в следующем году этап чемпионата мира также планируется провести в Казахстане.
 

Наши спортсмены в основном тренируются у себя в Костанае. Специализированных стадионов нет, они пытаются заливать лед, выходят на реки, и федерация готова оказать им поддержку. В следующем году этап чемпионата мира также планируется провести в Казахстане, но не решено, в каком городе. А наши спортсмены примут участие в командном этапе нынешнего чемпионата", - сказал он.

 
Среди зрителей и болельщиков было много авто- и мотогонщиков. Чемпион РК среди ветеранов Виталий Попов занимается мотокроссом с десяти лет и ни разу не пропустил чемпионаты мира по спидвею, которые проходили в Алматы. 
 

Это здорово, что чемпионат мира проходит у нас на "Медео" и мы с друзьями можем наблюдать за заездами сильнейших гладиаторов мира. А если бы у лидера казахстанской команды Владимира Чеблокова мотоцикл был лет на десять моложе, шансов на успех стало бы больше", - сказал мотогонщик.

 
Зрелищности и драматизма мотогонкам на "Медео" добавило падение немецкого мотогонщика Йохана Вебера, который в одном из заездов на повороте ледяной кольцевой трассы столкнулся с австрийцем Францем Цорном. Немецкий гладиатор был увезен прямо с трассы на карете скорой помощи. Зрители стоя аплодировали мужеству райдера, который в лучших традициях дисциплины подарил болельщикам незабываемые эмоции. В настоящий момент гонщик находится под наблюдением врачей в одной из алматинских клиник, сообщает "Казинформ". 
 
В 20-м заезде случилось сразу два драматичных падения. Сначала, не справившись с мотоциклом на выходе из виража, упал мотогонщик из Швеции Ове Ледштрем, не на шутку взволновав болельщиков. В повторном заезде не повезло голландцу Джасперу Ивеме, который на повороте ледяной трассы на приличной скорости сделал сальто вместе с мотоциклом, влетев в заградительные маты. К счастью, оба инцидента обошлись без серьезных травм. 
 
Напомним, второй и третий финалы состоятся в российских городах Тольятти и Шадринск, а завершат чемпионат соревнования в Германии и Нидерландах. Командный финал чемпионата мира пройдет в Берлине и впервые в истории в нём примет участие казахстанская команда ледовых гладиаторов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая