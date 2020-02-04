На Медео завершился финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - На "Медео" прошли заезды второго дня 1-го финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM). В соревнованиях принимали участие 18 "ледовых гладиаторов" из Казахстана, Австрии, Германии, Нидерландов, России, Чехии, Швеции, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Во второй день турнира в финал вышли только россияне. Как и в первый день, в лидеры выбился Даниил Иванов. Вместе с ним на пьедестал поднялись Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков.

Алматинский этап финала личного чемпионата мира прошел хорошо, нас радует то, что Харольд Саймон из Австрии по итогам первого дня смог завоевать место в тройке сильнейших, и это его первый подиум на чемпионатах мира", - сообщил директор трековой комиссии Международной мотоциклетной федерации Армандо Кастанья.

Мы приезжаем на "Медео" уже в пятый раз и знаем, как настраивать технику в условиях среднегорья. За сегодняшний день я проиграл всего один заезд - не сложился старт с четвертой дорожки, не получилось хорошо уехать, а потом было сложно обойти Харольда Саймона и Яспера Ивема, потому что они едут по внутренней дорожке. Пока я с ними разбирался, Игорь Кононов ушел вперед, но в остальных заездах я победил. Все россияне настроены на победу, у нас впереди еще 8 этапов и борьба только начинается", - сказал победитель Даниил Иванов.

Президент федерации автомотоспорта РК Марат Абыкаев отметил, что в следующем году этап чемпионата мира также планируется провести в Казахстане.

Наши спортсмены в основном тренируются у себя в Костанае. Специализированных стадионов нет, они пытаются заливать лед, выходят на реки, и федерация готова оказать им поддержку. В следующем году этап чемпионата мира также планируется провести в Казахстане, но не решено, в каком городе. А наши спортсмены примут участие в командном этапе нынешнего чемпионата", - сказал он.

Среди зрителей и болельщиков было много авто- и мотогонщиков. Чемпион РК среди ветеранов Виталий Попов занимается мотокроссом с десяти лет и ни разу не пропустил чемпионаты мира по спидвею, которые проходили в Алматы.

Это здорово, что чемпионат мира проходит у нас на "Медео" и мы с друзьями можем наблюдать за заездами сильнейших гладиаторов мира. А если бы у лидера казахстанской команды Владимира Чеблокова мотоцикл был лет на десять моложе, шансов на успех стало бы больше", - сказал мотогонщик.

Зрелищности и драматизма мотогонкам на "Медео" добавило падение немецкого мотогонщика Йохана Вебера, который в одном из заездов на повороте ледяной кольцевой трассы столкнулся с австрийцем Францем Цорном. Немецкий гладиатор был увезен прямо с трассы на карете скорой помощи. Зрители стоя аплодировали мужеству райдера, который в лучших традициях дисциплины подарил болельщикам незабываемые эмоции. В настоящий момент гонщик находится под наблюдением врачей в одной из алматинских клиник, сообщает "Казинформ".

В 20-м заезде случилось сразу два драматичных падения. Сначала, не справившись с мотоциклом на выходе из виража, упал мотогонщик из Швеции Ове Ледштрем, не на шутку взволновав болельщиков. В повторном заезде не повезло голландцу Джасперу Ивеме, который на повороте ледяной трассы на приличной скорости сделал сальто вместе с мотоциклом, влетев в заградительные маты. К счастью, оба инцидента обошлись без серьезных травм.

Напомним, второй и третий финалы состоятся в российских городах Тольятти и Шадринск, а завершат чемпионат соревнования в Германии и Нидерландах. Командный финал чемпионата мира пройдет в Берлине и впервые в истории в нём примет участие казахстанская команда ледовых гладиаторов.

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