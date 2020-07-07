Скончался известный казахстанский анонсёр

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - О трагедии сообщили в Казахстанской федерации бокса, передает Kazakhstan Today.
Дорогие боксеры, дорогие болельщики, с болью сообщаем о большой потере в нашей семье - ушел из жизни бессменный анонсёр казахстанского бокса, наш левитановский голос Аман Ажибаев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Амана-ага", - говорится в сообщении федерации.
Причину смерти в АФК не уточнили.
5 июля на 80-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров.
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