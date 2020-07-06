Скончался казахстанский журналист Диас Омаров

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - 5 июля на 80-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и комментатор Диас Омаров, передает Kazakhstan Today.

Информация опубликована на сайте футбольного клуба "Астана".

Это огромная утрата для всего казахстанского спорта. Диас Ильясович был мэтром нашей журналистики, не одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизоров", - заявил генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман.

Глава футбольного клуба напомнил о том, что в октябре 2020 года Омаров должен был отметить юбилей, но "судьба решила по-иному". Гурман выразил соболезнования всем близким Диаса Ильясовича и всей спортивной общественности от лица футбольного клуба.

Диас Ильясович Омаров родился 20 октября 1940 года в Алма-Ате. Советский казахстанский футболист, полузащитник алма-атинского "Кайрата", спортивный журналист, комментатор. Диас Омаров играл в алма-атинском "Кайрате" с 1959 по 1964 годы. Обучался на отделении журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. С 1960 года работал инструктором по спорту ДСО "Кайрат", ДСО "Локомотив". С 1966 года стал спортивным комментатором "Казтелерадио". С 1998 года Диас Омаров работал спортивным комментатором Казтелерадио и телеканала "Хабар".

Автор многих статей, опубликованных в изданиях "Советский спорт", "Труд", республиканских изданиях. Академик Казахской академии журналистики (с 1998 года).

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