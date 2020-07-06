Скончался казахстанский журналист Диас Омаров

Информация опубликована на сайте футбольного клуба "Астана".
Это огромная утрата для всего казахстанского спорта. Диас Ильясович был мэтром нашей журналистики, не одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизоров", - заявил генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман.
Глава футбольного клуба напомнил о том, что в октябре 2020 года Омаров должен был отметить юбилей, но "судьба решила по-иному". Гурман выразил соболезнования всем близким Диаса Ильясовича и всей спортивной общественности от лица футбольного клуба.
Диас Ильясович Омаров родился 20 октября 1940 года в Алма-Ате. Советский казахстанский футболист, полузащитник алма-атинского "Кайрата", спортивный журналист, комментатор. Диас Омаров играл в алма-атинском "Кайрате" с 1959 по 1964 годы. Обучался на отделении журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. С 1960 года работал инструктором по спорту ДСО "Кайрат", ДСО "Локомотив". С 1966 года стал спортивным комментатором "Казтелерадио". С 1998 года Диас Омаров работал спортивным комментатором Казтелерадио и телеканала "Хабар".
Автор многих статей, опубликованных в изданиях "Советский спорт", "Труд", республиканских изданиях. Академик Казахской академии журналистики (с 1998 года).
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