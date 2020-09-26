Семь казахстанских спортивных федераций получили признание НОК Казахстана

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Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанские спортивные федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта продлили сертификаты признания Национального Олимпийского комитета Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков в штаб-квартире организации в Нур-Султане вручил сертификаты следующим национальным спортивным федерациям: Казахстанская федерация бокса, Федерация дзюдо Казахстана, Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы, Федерация водных видов спорта Республики Казахстан, Казахстанская федерация тхэквондо (WT), Федерация тяжелой атлетики, а также Ассоциации федераций спортивного танца Республики Казахстан.

Сертификат о признании спортивных федераций является основным документом, подтверждающим легитимность спортивной деятельности по развитию вида спорта в Казахстане", - отметил Андрей Крюков.

Генеральный секретарь подчеркнул, что совместная работа Национального Олимпийского комитета и казахстанских спортивных федераций на благо развития отечественного спорта продолжается.

По данным olympic.kz , одной из первых национальных федераций, которые получали сертификат признания НОК, а теперь и продлили его - стала Казахстанская федерация бокса.

Признание НОК - традиционная и в то же время знаковая процедура для каждой спортивной федерации… После перерыва, вызванного пандемией, команды наконец возобновили полноценные тренировки и сборы, мы надеемся, что вскоре они смогут и вместе тренироваться со спортсменами из других стран и участвовать в международных турнирах - всё это важные этапы подготовки к Олимпийским играм", - рассказал исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Бекжан Бектенов.

В настоящее время национальные сборные по олимпийским видам спорта возобновили учебно-тренировочные сборы на аккредитованных НОК спортивных базах. Помимо требований к спортивным объектам, установленным главным санитарным врачом страны, оперативный штаб Национального олимпийского комитета Казахстана разработал дополнительные регламенты для спортивных баз, национальных команд направленные на обеспечение безопасности спортсменов и тренеров.

Отметим, что, согласно закону РК "О физической культуре и спорте", наличие у федераций признания НОК Республики Казахстан является одним из условий прохождения процедуры отраслевой аккредитации в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, что наделяет федерации правомочиями по развитию вида спорта на территории Республики Казахстан. Ранее сертификаты признания НОК РК были выданы 83 национальным спортивным федерациям по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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