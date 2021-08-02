Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль Олимпиады в Токио

Фото: НОК

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль олимпийских игр в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал олимпийских игр в Токио. В 1/4 финала категории свыше 91 килограмма наш капитан команды Казахстана встретился с россиянином Иваном Верясовым.

Первую атаку провел соперник. Кункабаев, в свою очередь, работал изначально на дистанции, выбрасывая джеб. Затем подключил серию в корпус и в голову. Камшыбек контролировал встречу. Это вылилось в преимущество, которое удерживал казахстанец. Не все удавалось Верясову.

Кункабаев уверенно реализовывал тактику, обстреливал соперника. В итоге судьи вынесли решение в пользу казахстанца - Камшыбек проходит дальше. В полуфинале он встретится с Ричардом Торресом (США).

Кункабаев гарантировал себе медаль ОИ-2020. Как минимум, он возьмет "бронзу" в случае поражения в полуфинале.

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