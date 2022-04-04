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Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

03.04.2022, 18:03 2306
Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Фото: НОК РК
БАКУ. 3 АПРЕЛЯ - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наш гимнаст добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 балла", - сообщили в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Второе место занял Матвей Петров из Албании, бронзу взял француз Томмасон Сириль.
 
Ранее сообщалось, гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку.
 

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Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку

03.04.2022, 17:21 2691
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку
Фото: НОК РК
БАКУ. 3 АПРЕЛЯ - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В финале ЭКМ в вольных упражнениях Карими стал вторым с общей суммой баллов 14.300", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Золото - у Артема Долгопята из Израиля (14.700), бронза - у Эймона Монтгомери (14. 066) из Ирландии.
 

Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

27.03.2022, 21:03 26151
Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Фото: olympic.kz
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров выиграл чемпионат Азии в Таджикистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Евгений показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 километра за 28 минут 45.197 секунды", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье - у узбекского спортсмена Мураджана Халмуратова (+1:13.094).
 
Ранее сообщалось, что золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова.
 

Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту

27.03.2022, 17:33 27226
Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту
Фото: НОК РК
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА – Золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

«Она стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Гонщица проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты 24.632 секунды, показав лучшее время в категории женщины-элита», -  сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Второе место у индонезийки Делии Приатна (+34.643). Бронзовая медаль досталась монгольской спортсменке Солонго Церенлхам (+01:39.450).

«Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе», -  отметили в НОК.
 

Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине

27.03.2022, 14:05 28071
Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Предлагается выделить более 60 миллионов тенге из резерва правительства на выплаты казахстанским спортсменам, которые достигли высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выделить Министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере 60 380 400 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в городе Пекине, и их тренерам", - сообщается в проекте постановления правительства.

 
С полным тексом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

 

Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016

23.03.2022, 12:31 34636
Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов получил дисквалификацию на восемь лет за нарушение антидопинговых правил и лишился золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алла Важенина осталась единственной обладательницей золотой медали Олимпийских игр по тяжелой атлектике в Казахстане. Важенина получила свою награду в весовой категории до 75 кг после пересмотренных результатов Олимпиады в Пекине, сообщает Sports.kz.
 
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Нижата Рахимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, а также лишил его золота Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг.
 
Ранее за применение допинга были дисквалифицированы и остались без своих олимпийских медалей высшей пробы Илья Ильин (2008 и 2012), Светлана Подобедова (2012), Майя Манеза (2012) и Зульфия Чиншанло (2012).
 
Лишение Казахстана золота непосредственным образом отразилось на положении страны в медальном зачете Олимпиады-2016. По итогам соревнований Казахстан занял 22-е место - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Однако теперь с двумя золотыми медалями Казахстан опустился на 30-е место.
 
Таким образом, олимпийских чемпионов 2016 года у Казахстана осталось двое: боксер Данияр Елеусинов и пловец Дмитрий Баландин. 
 

Токаев поздравил паралимпийца Герлица с бронзовой медалью

08.03.2022, 12:30 63586
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью, завоеванной на Паралимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров... От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений", - написал глава государства в Twitter.



Напомним, Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпиаде-2022.
 

Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде

08.03.2022, 11:22 64316
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Фото: НПК
ПЕКИН. 8 МАРТА - Казахстнанский биатлонист Александр Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпийских играх в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Пекине на зимних Паралимпийских играх - 2022 состоялась мужская биатлонная гонка на средней дистанции (10 километров) стоя. Единственный представитель Казахстана в этих состязаниях выиграл бронзовую медаль. Он завершил гонку с тремя промахами и отставанием от лидера на 1:25.6, информирует Sports.kz.
 
Первое место занял канадец Марк Арендз, а серебряным призером стал Григорий Вовчинский с Украины.
 
Для Казахстана эта медаль стала первой на текущих Паралимпийских играх. На прошедших ранее зимних Олимпийских играх Казахстан остался без наград.
 

Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине

05.03.2022, 10:07 72996
Cпортсмены из Казахстана стартовали на Паралимпийских играх в Пекине
Фото: sports.kz
ПЕКИН. 5 МАРТА - В Чжанцзякоу на зимних Паралимпийских играх-2022 прошли первые соревнования с участием казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мужских состязаниях по биатлону сидя прошла спринтерская гонка, где от Казахстана на старт вышли Сергей Усольцев и Ербол Хамитов, информирует Sports.kz.
 
Лучшим в спринте стал китаец Лю Цзи Сю, за ним расположился украинский парабиатлонист Тарас Рад, третьим стал соотечественник победителя Лю Мэнтао.
 
Усольцев завершил гонку без промахов с отставанием в 3:09.4 от лидера и стал 15-м. Хамитов занял 16-е место (+3:29.1), при этом сделав семь неточных выстрелов.
 
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов почти из 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках. 
 

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