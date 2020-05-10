Алексей Полторанин и Анна Нурмухамбетова дисквалифицированы на 4 года

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Казахстанская тяжелоатлетка и призер Олимпиады Анна Нурмухамбетова дисквалифицирована за допинг, передает Kazakhstan Today.

Казахстанский Национальный антидопинговый центр на официальном сайте обновил список пойманных и дисквалифицированных спортсменов. Согласно обнародованной информации, с начала 2020 года наказанию за использование запрещенных препаратов подверглись 11 атлетов, среди которых обладательница бронзовой медали Олимпиады-2012 тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова, сообщает olympic.kz

В ее пробе был обнаружен анаболический стероид Туринабол (Орал). Нурмухамбетова дисквалифицирована на четыре года: с 17 сентября 2019 по 17 сентября 2023.

Также вынесено решение по делу лыжника Алексея Полторанина . Он будет отбывать наказание в течение четырех лет: с 1 марта 2019 по 1 марта 2023.

Среди других известных спортсменов, представляющих в свое время национальные сборные команды, антидопинговые правила нарушили: участница юношеских Олимпийских игр, Азиатских игр-2018, а также чемпионата мира по легкой атлетике в помещении Любовь Ушакова (Оксандролон); двукратный призер чемпионата Азии-2019, а также призер Гран-при по велоспорту на треке Роман Василенков (Ибутаморен, Лигандрол); член команды Казахстана по волейболу Антон Кузнецов (Нандролон); хоккеист Владислав Никифоров (Мельдоний). Они получили от двух до четырех лет дисквалификации.

Кроме того, наказание понесли и теннисист Бейбыт Жукаев (Метилгексанамин, Октодрин), легкоатлеты Александр Безруков, Олеся Задорожная (оба Метилгексанамин), гимнастка Гаухар Тулебаева (Фуросемид), самбист Фарух Мирхакимов (Мельдоний).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства