Аршавин уходит из "Кайрата"

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Андрей Аршавин в воскресенье проведет свой последний матч за футбольный клуб "Кайрат", передает Kazakhstan Today.





11 ноября на стадионе "Центральный" пройдет церемония проводов полузащитника алматинского "Кайрата" Андрея Аршавина. В матче с карагандинским "Шахтером" клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы", - сообщила пресс-служба клуба.





Отмечается, что за три сезона в "Кайрате" Аршавин провел свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.





Матч с "горняками" состоится 11 ноября, в 15.00, на Центральном стадионе города Алматы.





Напомним, Аршавин перешел в алматинский клуб в марте 2016 года.





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