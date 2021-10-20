Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности

ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Уроженец города Текели Жаксыбек Аймаханов в полусреднем весе до 77,1 килограмма завоевал бронзовую медаль на первом чемпионате Центральной Азии по ММА.

8-11 октября в узбекском городе Нукус состоялся первый чемпионат Центральной Азии по ММА, где приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Защищать честь страны на международном старте отправились 17 бойцов. 12 из них вернулись домой с медалями разного номинала.