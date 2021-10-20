Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности

АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - Бахыт Ахметов отстранен от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Решение об отстранении от должности Бахыта Ахметова было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной.
Федерация совместно с Национальным олимпийским комитетом РК намерены провести отбор кандидатов в тренерский штаб национальной сборной команды во время предстоящего Чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей", - сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.
Ранее мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы.
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку.
Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.