Казахстанская конькобежка завоевала золото турнира в Канаде

Фото: НОК РК
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке.
Она выиграла золото в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1.56.378. Серебро досталось другой казахстанке - Екатерине Айдовой, пробежавшей дистанцию за 1.57.528. Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1.58.260), сообщает Sports.kz.
Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок.
Турнир четырех континентов. Квебек (Канада)
Женщины. 1500 м
1. Надежда Морозова (Казахстан) - 1.56.378
2. Екатерина Айдова (Казахстан) - +1.15
3. Алисон Демаре (Канада) - +1.89.