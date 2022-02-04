Назначены новые тренеры сборных РК по тяжелой атлетике

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НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Назначены главные тренеры сборных Республики Казахстан по тяжелой атлетике. Мужскую команду возглавил Нуржан Смаханов Нуржан, женскую - Иван Сивохин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую.

В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное - результаты", - сказал Генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.

Команды уже приступили к первым сборам в этом году.

К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - рассказали в федерации.

Напомним, широкий резонанс вызвала смерть 24-летнего казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера в сентябре 2021 года. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства).

После смерти спортсмена казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.

После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.

Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.