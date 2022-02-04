Назначены новые тренеры сборных РК по тяжелой атлетике

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Ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую.
В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное - результаты", - сказал Генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.
Команды уже приступили к первым сборам в этом году.
К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - рассказали в федерации.
Напомним, широкий резонанс вызвала смерть 24-летнего казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера в сентябре 2021 года. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства).
После смерти спортсмена казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.
После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.
Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.
Также от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Бахыт Ахметов.
В декабре 2021 года мать погибшего тяжелоатлета сообщила, что дело о доведении до самоубийства было закрыто.