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Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен

07.11.2021, 14:59 25894
Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен
Фото: Michal Jarmoluk from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Новым главным тренером Казахстана по тяжелой атлетике назначен Даурен Бекмуханбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом стало известно на заседании тренерского совета с участием Национального олимпийского комитета. Как сообщили в Министерстве культуры и спорта, на заседании Даурена Бекмуханбетова избрали главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба. За него проголосовало подавляющее большинство тренерского совета.
 
Глава профильного министерства Актоты Раимкулова выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.
 
Кроме того, Раимкулова назначила омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова - известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призёра Олимпиады-2000 в Сиднее. Причиной стало растущее количество обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов
 
Основной причиной новых назначений послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.
 
После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметовстарший тренер Сергей Седов и другие.
 

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Второе "золото" принёс сборной Казахстана армейский спортсмен

07.11.2021, 10:48 33265
Второе "золото" принёс сборной Казахстана армейский спортсмен
Фото: МО РК
БЕЛГРАД. 7 НОЯБРЯ - Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов выступил в финале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в весовой категории до 51 килограмма армеец сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.
 
Таким образом, Бибосынов завоевал второе "золото" чемпионата мира по боксу в составе сборной Казахстана. Чемпион мира посвятил свою победу 30-летию Независимости Казахстана.
 
Младший сержант Сакен Бибосынов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020.
 
Ранее "золото" чемпионата завоевал армеец Темиртас Жусупов. С серебряной наградой мировое первенство завершил солдат ЦСК рядовой Махмуд Сабырхан.
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу в Twitter.
 

Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших "золото", Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!"

 

Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу

06.11.2021, 11:03 49087
Темиртас Жусупов выиграл золотую медаль чемпионата мира по боксу
БЕЛГРАД. 6 НОЯБРЯ - В Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как и ожидалось, конкуренция во встрече была высокой. Это показал первый раунд, который получился достаточно ровным. Оба боксера атаковали, имели успех и забирали отдельные эпизоды. Однако небольшой перевес был в сторону Темиртаса", - сообщает olympic.kz.

 
Во втором Жусупов уже доминировал. Он полностью забрал трехминутку, вырвавшись вперед. До "золота" оставалось только грамотно поработать в заключительном раунде.
 
Казахстанский боксер показал класс, отправив оппонента в нокдаун и уверенно забрал золото.
 
 

Школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо

05.11.2021, 14:00 59077
Школьница из Казахстана стала второй на чемпионате Европы по тхэквондо
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстанская школьница Снежана Даниленко стала серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

13-летняя школьница из города Шардара Туркестанской области Снежана Даниленко заняла второе место в весовой категории до 40 килограммов", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан.

 
Соревнования проходили в Греции, на острове Крит, в городе Ираклионе. В чемпионате приняли участие более 1 тысячи спортсменов из 25 государств.
 

Я занимаюсь тхэквондо с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта, он развивает силу, выносливость, смелость и упорство в достижении поставленных целей. Перед соревнованиями я всегда настраиваюсь на победу, и у меня это получается. В этом меня поддерживают мои родители, мои школьные учителя и мой тренер. В будущем я хочу достичь еще лучших результатов и стать чемпионкой мира", - рассказала серебряный призер чемпионата Европы Снежана Даниленко. 

 
В пресс-службе ведомства отметили, что это не первая победа юной спортсменки. Ранее она завоевывала призовые места на международных соревнованиях в России, Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом году Снежана заняла первое место в чемпионате Азии. В ее спортивной копилке уже 63 медали. Также юная тхэквондистка является обладателем кубка "Спортсмен года".
 
 

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