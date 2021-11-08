Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен

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Об этом стало известно на заседании тренерского совета с участием Национального олимпийского комитета. Как сообщили в Министерстве культуры и спорта, на заседании Даурена Бекмуханбетова избрали главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба. За него проголосовало подавляющее большинство тренерского совета.
Глава профильного министерства Актоты Раимкулова выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.
Кроме того, Раимкулова назначила омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова - известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призёра Олимпиады-2000 в Сиднее. Причиной стало растущее количество обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов
Основной причиной новых назначений послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.
После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов и другие.