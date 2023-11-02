01.11.2023, 11:48 10831
Рыбакина одержала историческую победу на итоговом чемпионате WTA
Фото: ktf.kz
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Мехико. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала историческую победу на итоговом чемпионате WTA группы Бакалар.
Представительница Казахстана сыграла с гречанкой Марией Саккари, занимающей девятую позицию в мировом рейтинге. Встреча завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), сообщает Федерация тенниса РК.
В заключительной, третьей игре лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Арины Соболенко. Матч пройдет в ночь на 3 ноября.
Ранее казахстанец Александр Бублик (33 АТР) обыграл чилийца Николаса Харри (20 АТР) в матче второго круга Rolex Paris Masters со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
В матче третьего круга Бублик встретится с победителем поединка между болгарином Григором Димитровым и россиянином Даниилом Медведевым.
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01.11.2023, 13:53 9451
Маржикпаев дал неудовлетворительную оценку выступлениям казахстанских спортсменов на Азиаде
Глава Минтуризма и спорта поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки казахстанских атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев оценил выступление казахстанских спортсменов на Азиаде-2023 на "неудовлетворительно", сообщает пресс-служба ведомства.
Свои отчеты по Азиаде в ведомство предоставили федерации гребных видов спорта, легкой атлетики и стрельбы из лука.
Глава спортивного ведомства отметил неудовлетворительное выступление команды по академической гребле.
В Ханчжоу сборная Казахстана по академической гребле не завоевала ни одной медали, но отличились гребцы на байдарке и каноэ. На их счету 8 наград разного достоинства - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы", - отмечается в информации ведомства.
Маржикпаев отметил слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов и сделал замечание по поводу спортивной дисциплины внутри сборной.
Далее выступили представители федерации легкой атлетики. По итогам Азиады, у них лишь 4 бронзовые награды. В медальном зачете легкоатлеты заняли 16 место, а четыре года назад в Джакарте они показывали 8 результат.
До Парижа осталось 8 месяцев, нам нужны четкие планы и скоординированная совместная работа. Федерации прошу усилить работу по формированию спортивного резерва в составы национальных сборных команд. Совместно с главными тренерами представить индивидуальные планы подготовки до Парижа лидеров команд", - отметил глава ведомства.
Следом за легкоатлетами отчитались представители стрельбы из лука. Несмотря на обязательства, данные руководством федерации, сборная Казахстана ни сумела побороться за призовые места.
Министр дал неудовлетворительную оценку итогам выступления наших спортсменов по данным видам спорта. Планы были провалены, а имеющиеся результаты оставляют желать лучшего. Ермек Маржикпаев поручил провести глубокий анализ и проработать вопрос по привлечению лучших специалистов для подготовки наших атлетов к предстоящим Олимпийским играм в Париже", - сообщает ведомство.
Ранее президент Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов после Азиады. На встрече с прибывшими из Китая спортсменами, глава государства заявил, что результаты их выступления могли быть лучше.
Напомним, по итогам Азиады-2023, отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Азиатские параигры Казахстан завершил с 41 медалью и также занял 11-е место в командном зачете. В соревнованиях казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
30.10.2023, 11:22 26806
Казахстан завоевал историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ
Фото: olympic.kz
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Будапешт. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Молдир Жанбырбай завоевала историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ в Будапеште, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду. Золото чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай", - проинформировали в комитете.
На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай. Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали.
Ранее казахстанская сборная приняла участие в Азиатских играх в Ханчжоу. После завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
28.10.2023, 18:13 43426
Казахстан завершил Азиатские параигры с 41 медалью
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил IV Азиатские параигры в Ханчжоу и занял 11-е место в командном зачете с 8 золотыми, 12 серебряными и 21 бронзовой медалями, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
В соревнованиях 131 спортсмен Казахстана принял участие в 14 видах спорта. Казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
Призовые места достались по следующим видам спорта:
- По параканоэ Бибарыс Спатай завоевал два серебра в категориях KL2 и VL3, Жалгас Тайкенов стал также серебряным призером в категории KL3. А Жаныл Балтабаева в категории KL3 Максим Богатырев в категории KL1 стали бронзовыми призерами.
- В парапауэрлифтинге Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль для страны на Азиатских параиграх. В весовой категории 54 кг, он побил рекорд Азии и Азиатских параигр, подняв груз 186 кг. Серебряные медали завоевали Турсунай Кабыл в категории 41 кг и Раушан Койшыбаева в категории 73 кг. Бронзовую медаль завоевали Гулим Курманбаева в весовой категории до 88 кг и Рахметжан Хамаев в весовой категории до 45 кг.
- По парадзюдо золотые медали завоевали наши земляки Акмарал Науатбек (45 кг/ J2), Ергали Шамей (73 кг/ J1) и Олжас Оразалыулы (73 кг/ J2). Серебряными призерами стали Асылан Нурдаулетов (73 кг/ J1), Жанбота Аманжол (-90 кг/ J2), Зарина Раифова (70 кг/ J2) и Ерлан Утепов (+90 кг/ J2). А Бауыржан Арстанбек (-90 кг/ J1) , Даяна Федосова (52 кг/ J2), Динара Куджулова (70 кг/ J1), Галымжан Смагулулы (-90 кг/ J2), Ерлан Конкиев (+90 кг/ J2), Талгат Ажгалиев (+90 кг / J2) и Ануар Сариев (60 кг / J2) стали бронзовыми призерами. Сборная заняла второе место в командном зачете по дзюдо.
- В паралегкой атлетике казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали в толкании ядра. Его результат -15,74 метра, побил рекорд Азии и Азиатских параигр. Также в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
- В параплавании Нурдаулет Жумагали, показав время 1:05.92 секунды на 100 м брассом, завоевал золото, а в комплексном плавании, проплыв дистанцию на 200 м за 2:16:74 секунды, завоевал вторую золотую медаль и побил рекорд Азиатских параигр. Также Диас Кенжебек, преодолев дистанцию 100 м за 1: 05: 42, побил рекорд Азии и Азиатских параигр и завоевал золотую медаль. А бронзовые медали завоевали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев, выступавшие в 100-метровом смешанном комплексном плавании в эстафете 4х50, и Роман Потапов - в 100-метровом брассе.
- В паратаеквондо серебряными призерами стали Нышан Омирали (80 кг) и Камиля Досмалова (57 кг), бронзовыми призерами стали Мариям Салимгереева (65 кг), Нурлан Донбаев (80 кг) и Алишер Гариполлаев (+80 кг).
- Мужская шахматная команда завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.
- В паравелоспорте бронзовым призером стали Сейтжан Кенжегуль и его пилот Антон Лаврентьев. В личном зачете Сейтжан также завоевал бронзовую медаль.
- В волейболе сидя спортсмены национальной сборной завоевали серебряные медали. Наши спортсмены в полуфинале обыграли хозяев игр сборную Китая со счетом 3:2, а в финальной встрече уступили многократному чемпиону мира и Азии Ирану со счетом 3:0.
В ведомстве напомнили, что на Азиатских параиграх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана завоевала 33 медали (5 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых) и заняла 13-е место.
IV Азиатские параигры проходили с 22 по 28 октября в городе Ханчжоу (Китай). В соревнованиях приняли участие порядка 4000 спортсменов из 43 азиатских стран.
27.10.2023, 18:15 54646
Казахстанец стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Спортсмен стал обладателем золотой медали по параплаванию. Он проплыл дистанцию 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.
Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" - отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
Ранее Нурдаулет Жумагали проплыл брассом дистанцию 100 метров за 1:05:92.
27.10.2023, 14:05 57601
Сборная Казахстана по параволейболу завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Команда Казахстана уступила сборной Ирана
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
В ведомстве отметили, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
27.10.2023, 08:39 61761
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиатских параигр
Фото: Sports.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в активе казахстанских спортсменов 38 медалей Азиатских параигр - 2023: семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
С этим результатом Казахстан остается на десятой строчке общекомандного зачета.
На первом месте Китай - 397 (158-129-110), за ним располагаются Иран - 100 (33-37-30) и Япония - 105 (30-33-42).
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в следующих видах спорта:
09.00 - Парапулевая стрельба. Р5 Квалификация. Р5 Финал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.30 - Паранастольный теннис. 1/4 финала
10.00 - Шахматы. Рапид
10.20 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.26 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
13.30 - Волейбол сидя (Казахстан - Иран) Групповой раунд
15.30 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала.
Напомним, вчера казахстанец Диас Кенжебек завоевал седьмую золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае.
Азиатские параигры завершатся 28 октября.
26.10.2023, 18:20 70931
Казахстан обновил рекорд и завоевал седьмую золотую медаль Азиатских параигр
Фото: НОК
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Он проплыл дистанцию в 100 метров за 1:05:42 и обновил рекорд Азии и Азиатских параигр.
На Азиаде сборная Казахстана традиционно показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта, и сегодняшний успех - яркое тому подтверждение. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Страна гордится вашим трудом!" - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае.
26.10.2023, 15:17 71771
Казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В толкании ядра результат казахстанского атлета составил 15,74 метра. Это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.
Кроме того, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 метра, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
Вместе с тем Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.
Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?