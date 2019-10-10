Сменился президент Казахстанской федерации бокса

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Тимур Кулибаев покинул кресло президента Казахстанской федерации бокса. О сложении полномочий он объявил на годовой конференции федерации, передает Kazakhstan Today.

"Как вы знаете, мне оказали доверие, переизбрав меня президентом Национального олимпийского комитета. После изменений, принятых в законы о спорте, НОК занимается распределением бюджетных средств между олимпийскими видами согласно ранжированию. Эта работа уже год ведётся и во избежание конфликта интересов я принял решение сложить с себя полномочия президента Казахстанской федерации бокса. Как президент Национального олимпийского комитета я буду полностью курировать развитие спорта, в первую очередь бокса, поскольку здесь все вопросы мне понятны и известны", - сказал Тимур Кулибаев.

На пост президента Казахстанской федерации бокса избран Кенес Ракишев, который до сих пор занимал должность вице-президента по международным связям.

Члены исполнительного комитета, учитывая заслуги и большой вклад Тимура Кулибаева в дело развития отечественного бокса, избрали его почётным президентом федерации.

Я думаю, что мы все проделали очень хорошую работу, которой можем гордиться. У нас есть два олимпийских чемпиона, 11 чемпионов мира, Кубок Вэла Баркера. Самое главное то, что мы построили эффективную систему подготовки спортсменов высокого международного уровня. Федерация бокса стала моделью для всех остальных федераций и всех других я призываю использовать модели, которые мы наработали в Федерации бокса Казахстана", - отметил Тимур Кулибаев, руководивший Казахстанской федерации бокса на протяжении 10 лет.

В конференции приняли участие руководители Национального олимпийского комитета, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, представители Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, управления физической культуры и спорта Астаны.

Здесь были вручены корпоративные награды Казахстанской федерации бокса.

В 2019 году самыми значимыми для боксёров стали выступления на чемпионате Азии и чемпионате мира.

На первенстве континента с 16 по 27 апреля в Бангкоке завоёваны две золотых медали, их Казахстану принесли Турсунбай Кулахмет и Бек Нурмагамбет, две серебряные (Закир Сафиуллин, Камшибек Кункабаев) и три бронзовых (Темиртас Жусупов, Санатали Толтаев, Василий Левит).

На чемпионате мира в Екатеринбурге с 6 по 22 сентября команда выиграла золото (Бекзад Нурдаулетов), серебро (Камшибек Кункабаев) и четыре бронзы (Сакен Бибосынов, Аблайхан Жусупов, Турсунбай Кулахмет и Василий Левит).

В 2020 году с 3 по 14 февраля в Китае пройдёт Азиатский квалификационный турнир перед Олимпиадой. Мировая квалификация запланирована во Франции с 13 по 24 мая. Перед сборными командами стоит задача завоевать максимум олимпийских лицензий - восемь для мужчин и пять для женщин.

Уже через два месяца после мирового квалификационного турнира, 24 июля, откроются летние Олимпийские игры. Боксёрам предстоит в максимально короткие сроки пройти период восстановления и выйти на пик соревновательной формы к Токио.

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