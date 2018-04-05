В Алматы пройдет Чемпионат Казахстана по дуатлону

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - 8 апреля в Парке Первого президента РК в Алматы пройдет Чемпионат Республики Казахстан по дуатлону, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Соревнования по дуатлону уже несколько раз проходили городах Казахстана Астане и Алматы. В этом году цели и задачи чемпионата: пропаганда здорового образа жизни, развитие массового спорта, развитие циклических видов спорта", - сообщили в Общественном объединении "Almaty Triathlon Federation".

Дуатлон - вид спорта, состоящий из трех этапов. Первый этап - бег, далее следует велогонка по шоссе и опять бег. Смена этапов производится в транзитной зоне, где каждому атлету отведено собственное место для хранения экипировки.

8 апреля соревнования будут состоять из двух дисциплин: "Дуатлон-спринт" (5 км бег, 20 км велогонка, 2.5 км бег) и "Дуатлон-суперспринт" (2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег). Торжественное открытие соревнований "Дуатлон-суперспринт" запланировано на 07.55.

Категории участников: допускаются спортсмены PRO возрастных категорий: U15, U17, U19, U23, Elite, а также любители возрастных категорий 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 лет и старше (AGE).

Общее количество атлетов составляет 140 человек. Главным судьей соревнований будет Сергей Кобзев.

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