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В Казахстане возобновляют тестирование спортсменов на допинг

12.05.2020, 13:33 6778
В Казахстане возобновляют тестирование спортсменов на допинг
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане возобновляют тестирование спортсменов на допинг, передает Kazakhstan Today.
 

Казахский Национальный антидопинговый центр официально возобновляет тестирование спортсменов", - сообщил Национальный олимпийский комитет РК. 

 
Отмечается, что на время строгого карантина процедура была приостановлена. С 11 мая взятие проб у представителей сборной Казахстана возобновляется. 
 
При проведении тестирования в условиях нынешней ситуации инспекторами допинг-контроля будут соблюдаться все правила для обеспечения безопасности атлетов.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность спортсменов за применение допинга.
 

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