В Казахстане возобновляют тестирование спортсменов на допинг

Казахский Национальный антидопинговый центр официально возобновляет тестирование спортсменов", - сообщил Национальный олимпийский комитет РК.
Отмечается, что на время строгого карантина процедура была приостановлена. С 11 мая взятие проб у представителей сборной Казахстана возобновляется.
При проведении тестирования в условиях нынешней ситуации инспекторами допинг-контроля будут соблюдаться все правила для обеспечения безопасности атлетов.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность спортсменов за применение допинга.
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