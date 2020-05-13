Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане возобновляют тестирование спортсменов на допинг, передает Kazakhstan Today.

Казахский Национальный антидопинговый центр официально возобновляет тестирование спортсменов", - сообщил Национальный олимпийский комитет РК.

Отмечается, что на время строгого карантина процедура была приостановлена. С 11 мая взятие проб у представителей сборной Казахстана возобновляется.

При проведении тестирования в условиях нынешней ситуации инспекторами допинг-контроля будут соблюдаться все правила для обеспечения безопасности атлетов.

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