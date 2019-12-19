Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность спортсменов за применение допинга

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, законом вводится административная ответственность лиц, назначивших спортсмену допинг. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей.

В соответствии с документом, за использование допинга предусматривается : дисквалификация; аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену; возврат денежного поощрения; прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам; прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; лишение спортивного звания; расторжение договора пользования жилищем с чемпионом и призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.

Законом также предусмотрена выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в арендное пользование сроком на 10 лет, а также запрет на отчуждение данного жилища сроком на этот же срок в связи с тем, что срок хранения допинг-тестов составляет 10 лет, и, если за данный период в пробах не будет выявлен допинг, жилье будет передано в собственность спортсмену. При этом в случае смерти (гибели) спортсмена РК, являющегося чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, независимо от результата допинговой пробы предусмотрено безвозмездное получение жилища наследниками умершего (погибшего)", - прокомментировали в министерстве.

Текст закона публикуется в печати.





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