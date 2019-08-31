Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик вышли в третий круг US OPEN, передает Kazakhstan Today.

Юлия Путинцева переиграла девятую ракетку турнира Арину Соболенко (Беларусь), 9 - 6:3, 7:6 (3). Следующая соперница нашей теннисистки - Донна Векич (Хорватия), 23", - сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Также сообщается, что Александр Бублик провел уже второй пятисетовик на этом турнире. В матче против Томаса Фаббиано казахстанцу удалось совершить великолепный камбек - 6:7(3), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. За выход в четвёртый круг Саша поспорит с испанцем Пабло Андухаром.

Кроме того, этой ночью матч провел Михаил Кукушкин, уступив в нем уступил Алексею Попырину (Австралия) - 6:2, 5:7, 3:6, 2:6.

Таким образом в одиночных разрядах осталось по одному представителю Казахстана, заключили в Федерации.

Напомним, что 26 августа в Национальном теннисном центре Нью-Йорка стартовал последний в сезоне 2019 года турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США, который продлится до 8 сентября. Общий призовой фонд турнира - $57 238 700.

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