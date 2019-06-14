Кобеева: Митинги - это не метод решения проблем, а форма насилия

Фото: Общественный Совет города Алматы
В последнее время покой нашего города нарушают митинги. Однако я, как общественный деятель, считаю, что это не метод решения каких бы то ни было вопросов", - считает Кобеева.
Она отмечает, что, если в обществе назрела необходимость поднять и обсудить какие-то вопросы, для этого есть другие возможности.
В нашем городе есть площадки, куда можно прийти и спокойно, цивилизованно и аргументировано выразить свое мнение. Например, тот же самый общественный совет, в котором я состою. Мы всегда готовы выслушать мнение, выраженное в легитимной форме. Только в таком случае можно построить адекватный и продуктивный диалог между властью и гражданами в итоге добиться результатов. А митинги - это не метод решения каких бы то ни было проблем, а форма насилия, запугивания простых горожан. Такие акции носят исключительно разрушительный характер. Они нарушают покой нашего города и ни к чему хорошему не приведут", - подчеркнула общественный деятель.
По ее мнению, казахстанцы хотят жить в правовом государстве, а значит должны решать наболевшие вопросы цивилизованным путем, в соответствии с законом.
Как сообщили в Генпрокуратуре, за участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции, судом административно наказано 957 лиц, из них приговорены к аресту – 670, штрафу – 115, предупреждены – 172 лица.
Напомним, 12 июня глава государства дал поручение генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.
Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По данным ведомства, в этой связи, в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.
На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По информации МВД РК, "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства