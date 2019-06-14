Кобеева: Митинги - это не метод решения проблем, а форма насилия

Фото: Общественный Совет города Алматы

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - Директор информационно-ресурсного центра, член общественного совета Алматы Алтынай Кобеева поделилась своим мнением относительно митингов, прошедших в нескольких городах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В последнее время покой нашего города нарушают митинги. Однако я, как общественный деятель, считаю, что это не метод решения каких бы то ни было вопросов", - считает Кобеева.

Она отмечает, что, если в обществе назрела необходимость поднять и обсудить какие-то вопросы, для этого есть другие возможности.

В нашем городе есть площадки, куда можно прийти и спокойно, цивилизованно и аргументировано выразить свое мнение. Например, тот же самый общественный совет, в котором я состою. Мы всегда готовы выслушать мнение, выраженное в легитимной форме. Только в таком случае можно построить адекватный и продуктивный диалог между властью и гражданами в итоге добиться результатов. А митинги - это не метод решения каких бы то ни было проблем, а форма насилия, запугивания простых горожан. Такие акции носят исключительно разрушительный характер. Они нарушают покой нашего города и ни к чему хорошему не приведут", - подчеркнула общественный деятель.

По ее мнению, казахстанцы хотят жить в правовом государстве, а значит должны решать наболевшие вопросы цивилизованным путем, в соответствии с законом.









Напомним, 12 июня глава государства дал поручение генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.

Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить ", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По данным ведомства, в этой связи, в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства