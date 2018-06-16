50 улиц отремонтируют в частном секторе Астаны до конца 2018 года

Астана. 16 июня. Kazakhstan Today - 50 километров дорог отремонтируют в Астане в рамках среднего ремонта. При этом акцент в этом году будет сделан не на центральную часть, а на периферию. Таким образом реализуется программа "Город без окраин", передает Kazakhstan Today.

На данный момент идет реконструкция 23 улиц протяженностью 10,5 километра. Всего в рамках мероприятий по благоустройству дорог и городских территорий средний ремонт будет проведен на 65 улицах города общей протяженностью 49,95 километра. Из них 15 улиц центральных, 50 улиц - в жилых массивах, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

"В этом году планируется строительство и реконструкция восьми улиц со всеми инженерными сетями и уличным освещением в жилом массиве Коктал-2, а также проведение среднего ремонта на 50 улицах протяженностью 18 километров. В их число входят жилые масивы Ондирис, Юго-Восток, Коктал и Агрогородок", - рассказал руководитель отдела строительства и ремонта дорог управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Аскар Исаков.

По данным властей, в 2017 году в городе в рамках развития окраин города проведено строительство и реконструкция 24 улиц со всеми инженерными сетями и уличным освещением протяженностью 10,8 километра (24%). В целом до 2020 года планируется построить 232,38 километра дорог и 900,9 километра инженерных сетей.

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