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Токаев прибыл с рабочим визитом в Актау

11.04.2019, 15:52 7669
Актау. 11 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Актау, передает Kazakhstan Today.
 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Актау с рабочим визитом", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

 
По его информации, в ходе визита запланировано посещение ряда социальных объектов, ознакомление с деятельностью морского торгового порта, а также встреча с общественностью Мангистауской области.
 

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