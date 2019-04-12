Актау. 11 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Актау, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Актау с рабочим визитом", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его информации, в ходе визита запланировано посещение ряда социальных объектов, ознакомление с деятельностью морского торгового порта, а также встреча с общественностью Мангистауской области.

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