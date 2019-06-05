Токаев: Вопросы многодетных матерей будут рассмотрены сегодня в рамках рабочей группы

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Вопросы многодетных матерей будут рассмотрены сегодня в рамках рабочей группы, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра (4 июня. - Прим. агентства) в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству", - написал глава государства в Twitter 3 июня.

В акимате столицы отметили, что практически все женщины ранее приходили на личный прием к акиму города и Бердибеку Сапарбаеву. И многие поднимаемые ими вопросы были решены.

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