Токаев: Вопросы многодетных матерей будут рассмотрены сегодня в рамках рабочей группы

По моему поручению с многодетными матерями провели встречу руководитель АП Б. Сагинтаев и представители правительства. Их вопросы будут рассмотрены завтра (4 июня. - Прим. агентства) в рамках рабочей группы. Нужно решать проблемы в спокойной, деловой обстановке, согласно законодательству", - написал глава государства в Twitter 3 июня.
Как сообщалось ранее, 3 июня митингующих у здания правительства многодетных матерей приняли глава Минтруда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и аким Нур-Султана Бахыт Султанов. Около 70 женщин требовали встречи с руководством страны. Основные их требования касались условий предоставления жилья в собственность. Многодетные требовали отменить 10-процентный первоначальный взнос; отменить 2% годовых по ипотеке (ввести рассрочку на покупку квартиры); предоставить жилье сразу в собственность, а не в аренду.
В акимате столицы отметили, что практически все женщины ранее приходили на личный прием к акиму города и Бердибеку Сапарбаеву. И многие поднимаемые ими вопросы были решены.
Напомним, решением проблем многодетных семей в Казахстане системно занялись после трагедии, произошедшей в феврале текущего года в Астане. Ночью, когда оба родителя находились на работе, при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи.
Позднее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил ряд мер социальной поддержки уязвимых категорий населения. В частности, на каждого ребенка в многодетной семье решено выплачивать около 21 тыс. тенге. Также рабочая группа при Министерстве труда и соцзащиты населения выработала предложения по поддержке малообеспеченных и многодетных семей.
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