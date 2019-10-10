В пристоличных населенных пунктах Акмолинской области откроют новые объекты бизнеса

Кокшетау. 9 октября. Kazakhstan Today - В населенных пунктах Акмолинской области, расположенных вокруг столицы, будут открыты новые объекты бизнеса, сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает Kazakhstan Today.
Принял участие в совещании по дальнейшему развитию столицы под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. По поручению главы государства в населенных пунктах вокруг столицы, относящихся к нашей области, будут открыты новые объекты бизнеса, которые усилят продовольственный пояс вокруг города Нур-Султана", - написал глава области в Facebook.
Напомним, 8 октября глава государства провел совещание по вопросам дальнейшего развития столицы. Он, в частности, акцентировал внимание на дороговизне продуктов питания и других товаров повседневной жизни. По его мнению, высокие цены на них свидетельствуют о слабости инфраструктуры и продовольственного пояса города, дефиците торговых мест. Токаев поручил акиматам Нур-Султана и Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей наладить прямой контакт между товаропроизводителями и торговыми сетями.
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