Освобождение заложников в вагоне поезда: в Таразе прошли антитеррористические учения

Тараз. 11 октября. Kazakhstan Today - Освобождение заложников в вагоне поезда отработал казахстанский спецназ в ходе учений "Темир жол - Антитеррор-2019", передает Kazakhstan Today.

11 октября в Таразе прошло республиканское оперативно-тактическое учение "Темир жол - Антитеррор-2019", в ходе которого отработаны навыки взаимодействия госорганов по пресечению актов терроризма на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

В рамках замысла учения проверено состояние антитеррористической защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и киберзащиты информационных систем. Подразделениями специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов в вагоне поезда", - отметили в ведомстве.

Цели и задачи учения выполнены в полном объеме. Силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.

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