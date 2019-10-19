Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил на вопрос о двоевластии в Казахстане в эфире программы " Открытый диалог " на телеканале "Хабар", передает Kazakhstan Today.

Вокруг этой темы целый ряд анонимных каналов раскручивали искусственный ажиотаж. Понятно, что такие ресурсы пытаются выдать желаемое за действительное, и Елбасы своими заявлениями опроверг аспекты всех этих домыслов. Если резюмировать слова Первого Президента - Лидера нации, то можно сделать несколько выводов. Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет . Все это строго разграничено конституционными нормами. Во-вторых, Токаев - это не второй Назарбаев. У него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда новый президент использует новые форматы в своей работе. В-третьих, Елбасы сам подчеркнул, Касым-Жомарт Кемелевич тоже постоянно подтверждает, что он советуется с Елбасы по наиболее важным вопросам, и это не случайно. Все-таки у Нурсултана Абишевича за плечами гигантский опыт управления страной и успешный, надо отметить. И сегодня за советами к нему обращаются даже лидеры других государств, я это знаю точно", - сказал Абаев.

Все это делается для оздоровления всей финансовой системы страны. Еще летом государство пошло на беспрецедентный шаг - по поручению президента были списаны долги по кредитам малообеспеченным. На эти цели было направлено более 100 млрд тенге. Более полумиллиона наших граждан погасили свои кредиты. Более того, государство усилило меры поддержки малоимущим, вы знаете - это адресная социальная помощь, поддержка многодетных семей, трудоустройство, то есть делается все, чтобы кредиты не стали единственным средством для существования для этой категории граждан", - отметил министр.

По его словам, пришло время повысить ответственность банков и финансовых учреждений, которые "должны более ответственно относиться к проверке платежеспособности людей".

И конечно же, нельзя забывать, что нужно формировать определенную финансовую культуру. Ведь мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда кредиты берут на проведение, к примеру, пышных тоев или покупку последних моделей каких-то телефонов, поэтому нужно сказать, что Национальный банк и председатель Национального банка Ерболат Досаев сегодня делают правильную работу, и эти действия нужно поддержать", - резюмировал глава МИОР РК.

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